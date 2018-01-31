Merakla Beklenen FED Kararı Açıklandı! Dolar/TL Paritesi Tepkisiz Kaldı
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Merakla Beklenen FED Kararı Açıklandı! Dolar/TL Paritesi Tepkisiz Kaldı


Merakla Beklenen FED Kararı Açıklandı! Dolar/TL Paritesi Tepkisiz Kaldı
Merakla Beklenen FED Kararı Açıklandı! Dolar/TL Paritesi Tepkisiz Kaldı Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-31 Saat: 22:54:01
Anasayfa Altın&Döviz Merakla Beklenen FED Kararı Açıklandı! Dolar/TL Paritesi Tepkisiz Kaldı

Piyasaların yakından takipte olduğu FED'in faiz kararı açıklandı. FED faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmezken, dolar/TL paritesi alınan karara tepkisiz kaldı.

Uluslararası piyasalar Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın toplantısına gözlerini çevirmiş durumdaydı. Dün başlayan ve bugün sonlanan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası toplantısı sonucunda faiz kararı açıklandı. FED faizlerde herhangi bir değişiklik yapmazken, politika faizi 1.25-1.50 bandında sabit bırakıldı.

Faiz Değişikliği Yapılmamasına Oybirliği İle Karar Verildi

ABD Merkez Bankası tarafından faizlerde değişiklik yapılmamasına yönelik karar oybirliği doğrultusunda alınırken, anket bazlı enflasyon beklentilerinde az miktarda değişiklik gözlemlendi. Ekonomik aktivitenin güçlü bir biçimde artış gösterdiği bildirilirken, FED enflasyon gelişmelerini yakından takip etme vurgusunda bulundu. 

FED tarafından Amerika Birleşik Devletleri ekonomsinin ılımlı bir hızla büyüyeceği mesajı iletilirken, işgücü piyasasının gücünü korumaya deam edeceğinin vurgusu yapıldı. FED, enflasyonda bu sene artış beklendiğini ifade ederek, orta vadede yüzde 2 civarında dengeleneceği görüşünde olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizi ise açıklanan faiz kararının ardından yüzde 2.7519 seviyesine yükseldi. 

FED Kararına Doların Tepkisi

Dolar, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya alınacak politikalara yönelik bir miktar ipucu vererek bir çok büyük para karşısında zayıfladı. Londra'daki işlemler baz alındığında Janet Yellen'ın ekonomiye yönelik iyimser bir mesaj vereceği doğrultusundaki fiyatlamaların dolar cinsinden varlık talebini destekleyememesinden sonra dolar kayıplarını genişletti. 

Öte yandan euro/dolar paritesi 1.2400 seviyesinin üstüne çıkmasından sonra kazançlarını genişletip 1.2463 seviyesini gördü. Dolar/TL paritesi ise FED'in kararından önce 3.7552 seviyelerinde seyrederek, FED kararı sonrasında durgunluğunu sürdürdü. 

Dolar/TL paritesi 22.30 sularında hafif bir hareketlilikle 3.76 seviyelerine doğru yönlenirken, dün Amerika Birleşik Devletleri dolar endeksinde gözlemlenen yukarı yönlü hareketin etkisi ile 3.80 seviyesini test eden kur, öğle saatlerinde endekste görülen gerilemeye doğru orantılı olarak gevşeme gösterip, günü 2.78 seviyesinin hemen altında bitirdi. 

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