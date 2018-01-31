Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci açıklamalarda bulunarak, yatırım ortamının iyileştirilebilinmesi adına hazırlanmış olan reform paketine yönelik bilgiler verdi. Tüfenkci, bakanlık tarafından antrepo ve geçici depolama alanlarındaki tavan ücretlerinin belirleneceğine değinerek, bu sayede ihracatçıların ve ithalatçıların üstündeki maliyetlerin düşürüleceğini dile getirdi.

Şirket kuruluşlarının kolaylaştırılmasını hedefleyerek adımlar attıklarından bahseden Tüfenkci, maliyetleri azaltabilmek adına şirket kuruluşlarında defter tasdiklerinin ticaret sicillerinde de gerçekleştirilmesi için düzenlemeye gidildiğini vurguladı.

Ticari İşlemler Taşınır Rehni Yasası

Ticari İşlemler Taşınır Rehni Yasası baz alındığındaki bir senelik uygulamada gözlemlenen sonuçlar ve bu çerçevede kendilerinden talep edilen hususlara yönelik de düzenlemeler gerçekleştirildiğinin altını çizen Tüfenkci, ham maddelere rehin koyulduğunu ve söz konusu ham maddelerin imalata dönüşmesinde rehinin devamının kolay olmadığını, bu düzenlemeyle ise ham madde üstüne rehin koyulsa dahi bir mamul ürün elde edildiğinde rehinin bahsi geçen üründe devam edeceğini bildirdi.

Bahsi geçen tavan ücretlerini belirleme yetkisinin de bakanlık olarak alacaklarına vurgu yapan Tüfenkci, bu şekilde ihracatçıların ve ithalatçıların üstündeki maliyetlerin azaltılacağını dile getirdi. Tüfenkci konusmasında limanlardaki geçici depolama maliyetlerinin oldukça yüksek olduğuna değinerek, bakanlığa azami miktarın belirlenebilmesi adına yetki verileceğini ifade etti.

Fiyatlar 640 Dolardan Başlıyor

Söz konusu ücretlerin 640 dolardan başlayarak 5 bin dolara kadar çıktığını işaret eden Tüfenkci, herkesin kendi isteği doğrultusunda fiyat belirlemesi gerçekleştirdiğini ve limandan limana veya uygulanan yerlere göre fiyatların farklılık gösterdiğini söyledi.

Kurala uymayanlara verilecek cezanın 50 kat artırma yetkisinin olacağından bahseden Tüfenkci, bu şekilde caydırıcılığın sağlanacağını vurguladı. Cezaların çok düşük kaldığını söyleyen Tüfenkci, artık insanların kafalarına göre bedel belirleyemeyeceğini sözlerine ekledi.