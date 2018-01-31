Şirketler üstünde bulunan bazı yüklerin hafifletilmesi gerektiğinden bahseden GYODER Başkanı Yetgin, tüketiciler konusunda uygulanan 'sözleşmeden dönme' cezasının yüzde 10 seviyelerine çıkarılması, bu esnada meydana gelen geri ödeme süresinin daha da uzatılması ve konut teslimi sırasında süre sınırına da ilave gelmesi gerektiğini bildirdi.

Yetgin, gerçekleştirdiği açıklama kapsamında, ön ödemeli olan konutların satışlarında, devir ya da teslim tarihlerine kadar olan süre zarfında tüketicilerin gerekçesiz bir biçimde sözleşmeden cayma hakkının olduğunu dile getirerek, sözleşmeden cayma cezasında yüzde 2 seviyesinde belirlenmiş olan oranın, gerçekleştirilecek yasal değişiklik çerçevesinde 2 aylık zaman dilimine kadar yüzde 2 seviyesine, 2 ila 12 aylık zaman dilimine kadar yüzde 5 seviyesine ve 12 ay ile sonrasındaki süreçte yüzde 10 civarlarına çıkartılmasının, sektörün sağlıklı gelişimi açısından önemli bir adım olacağını işaret etti.

Şirketlere Daha Hafif Bir Yük Verilmeli

Alıcıların satın aldığı bağımsız bölümlerin prim yapması halinde kazançlardan faydalandığını fakat genel ekonomik sebeple olsa dahi teslim zamanına kadar bir kazanç sağlamaması halinde çok küçük bir maliyet ödeyerek sözleşmeden cayabildiğine dikkatleri çeken Yetgin, sözleşmeden cayma durumlarında talep edilen tazminat adına mevzuatta bulunan yüzde 2 oranının, düzenlenerek artırılmasının adil olacağını vurguladı.

Feyzullah Yetgin, özellikle üzerinde durarak belirttiği faiz artışları ve kur baskısı gibi dönemler içerisinde mevcut alıcılar tarafından sürekli olarak kullanılma şansına sahip olan bu imkan sebebi ile yüklenici satıcı firmaların bazı zamanlarda zorluklar yaşadığını, bazen de iflasın eşiğine kadar geldiğini ve bunlarla birlikte oluşan ekonomik krizin de faturasını tek başına üstlenmek durumunda kaldığını ifade etti.