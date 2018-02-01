01.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
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01.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


01.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
01.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 2018-02-01 Saat: 08:23:24
Anasayfa Altın&Döviz 01.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Yılın ilk ayı sona erirken dolar yeni yıldaki sakinliğini sürdürüyor.

Dün açıklanan Fed kararı piyasa beklentileri ile uyuşunca dolarda herhangi bir hareketlenme yaşanmadı. Piyasalar ABD faiz oranının 1,25 – 1,50 bandında tutulmasından memnun olduğunu gösterdi.

Janet Yellen’in başkanlığında gerçekleştirilen son Fed toplantısı da bu şekilde sona ermiş oldu. Toplantının sonunda 12 aylık enflasyon değerlerinin bu sene içerisinde yukarı yönlü hareket etmesi ve orta vadede yüzde 2 seviyesine ulaşmasının beklendiği dile getirildi.

Dolar kurundaki sakinlik devam ediyor. Dün 3,75 lira seviyesinden kapanan kur bugün güne aynı seviyeden başladı.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7554’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7552 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6632 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6689 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2422 seviyesinde güne başladı.

BIST 100 Endeksi

Dün 119 bin 303 puandan kapanan BIST 100 Endeksi bugün güne 119 bin 528 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Son günlerde dalgalı bir hareket takip eden sanal para birimi 9 bin ila 12 bin dolar arasında gidip geliyor. Bugün ise Bitcoin yüzde 2 yükselerek 10 bin 147 dolar seviyesine geldi.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum bin 153 dolar seviyesine geldi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 162,35 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

264,97 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.

Altın Euro Dolar Bitcoin Döviz fiyatları
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