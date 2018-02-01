Kripto Paralar En Kötü Dönemini Geçiriyor
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Kripto Paralar En Kötü Dönemini Geçiriyor


Kripto Paralar En Kötü Dönemini Geçiriyor
Kripto Paralar En Kötü Dönemini Geçiriyor Hatice Demir - Tarih: 2018-02-01 Saat: 08:46:17
Anasayfa Eko Gündem Kripto Paralar En Kötü Dönemini Geçiriyor

Geçtiğimiz yıl başta Bitcoin olmak üzere birçok kripto para büyük yükseliş yaşamış ve yatırımcılarına kazandırmıştı. Ancak 2018 yılı kripto para piyasası büyük oranda kayıp yaşıyor.

Kripto para teknolojisi oluşturulduğundan bu yana bu teknolojiyi kullanan kişi sayısı artıyor. Özellikle 2017 yılı bu sektörün insanlar tarafından daha çok tanınmasını sağladı. Özellikle Bitcoin’in Aralık ayında 20 bin dolar seviyesine yaklaşması birçok insan için bu sektörün yatırım yapılabilir olduğunu gösteren bir işaret olmuştu. Ama beklenen yükseliş devam etmedi ve Bitcoin Aralık sonuna doğru 14 bin dolar seviyesine düştü.

Piyasa Hacminde Çok Büyük Düşüş

Yeni yıl ise bu alanda daha büyük düşüşlerin işaretçisi oldu. Bitcoin kısa sürede 10 bin dolar seviyesine düşerken birçok analiz yakın tarihte 8 bin doların da altına düşmesini bekliyor. Dün 10 bin doların da altını gören Bitcoin bugün 10 bin 100 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Dijital paralarda ocak ayı genel olarak düşüş yaşanılan bir dönem olarak görülüyor. Özellikle Uzak Doğu borsalarından kaynaklanan bu düşüşler insanların belirli bir süre piyasadan uzak kalacakları sıralarda paralarını da piyasada tutmamak istemeleri sebebiyle gerçekleşiyor.

Ancak 2018 yılı Ocak ayında yaşanan düşüş rekor bir seviyeye ulaştı. 200 milyar dolarlık piyasa değerinin 44 milyar dolar kısa sürede buharlaştı. Aylık olarak incelendiğinde bu kayıp dijital para tarihinin açık ara en büyük kaybı oldu. Dijital paraların piyasa değerindeki diğer büyük kayıplar 6,4 milyar dolarla Eylül 2017 ve 4,4 milyar dolarla Ocak 2014 tarihlerinde gerçekleşmişti.

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