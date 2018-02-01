Türkiye’de Kişi Başı Zenginlik 46 Bin Dolara Yükseldi
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Türkiye’de Kişi Başı Zenginlik 46 Bin Dolara Yükseldi


Türkiye’de Kişi Başı Zenginlik 46 Bin Dolara Yükseldi
Türkiye’de Kişi Başı Zenginlik 46 Bin Dolara Yükseldi Hatice Demir - Tarih: 2018-02-01 Saat: 09:04:46
Anasayfa Eko Gündem Türkiye’de Kişi Başı Zenginlik 46 Bin Dolara Yükseldi

Dünya Bankası tarafından hazırlanan Ülkelerin Değişen Serveti raporunda yer alan bilgilere göre Türkiye’nin 2014 yılındaki kişi başı zenginliği 45 bin 998 dolar olarak gerçekleşti.

Dünya Bankası’nın ülkeler arasındaki farkları ortaya çıkarak Ülkelerin Değişen Serveti isimli raporu küresel anlamda servetin nasıl arttığının ve eşitsizliğin dünyanın dört bir tarafında hüküm sürdüğünün önemli bir göstergesi oldu. Hazırlanan raporda yer alan bilgilere göre 2014 yılında ülkemizde kişi başı gelir 10 bin 404 dolar seviyesinde gerçekleşti. Kişi Başı Zenginlik ise 45 bin 998 dolara yükseldi.

Kişi Başı Zenginlik Nedir?

Kişi Başı Zenginlik kavramı ormanlar ve madenler gibi doğal sermaye, bir insanın kalan çalışma ömrü boyunca elde edeceği kazançların değeri olarak ölçülen beşeri sermaye, binalar ve altyapı gibi üretilen sermaye ve net yabancı varlıklar gibi bileşenlerin toplamı alınarak hesaplanıyor. Bu bireylerin elde ettikleri gelirden çok devletlerin bireylere sunabilecekleri imkanları gösteriyor.

Dünya Genelinde Eşitsizlik Devam Ediyor

Toplamda 140 ülke verilerinin yer aldığı raporda küresel servet yüzde 66 artış göstererek 1 katrilyon 143 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Son yirmi yıl içerisinde 25’e yakın ülkede çeşitli gelir dilimlerinde yer alan bireylerin kişi başına düşen servetleri azaldı ya da aynı seviyede kaldı.

Kişi başı zenginlik rakamı 2014 yılı verilerine göre en yüksek Norveç’te gerçekleşti. Norveç 1 milyon 671 bin 756 dolar ile zirveye yerleşti. Norveç’i 1 milyon 466 bin 757 dolar ile İsviçre, onu da 1 milyon 288 bin 607 dolar ile Lüksemburg izledi. Listede dördüncü sırada bir Arap ülkesinin yer alması şaşırtıcı oldu. Kuveyt 1 milyon 123 bin 144 dolar ile kişi başı servet alanında dünya genelinde dördüncülüğü elde etti.

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