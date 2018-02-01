Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklama ile Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerinin zamlanacağı duyurulmuş ama zam tarihi hakkında kesin bir bilgi verilmemişti. Dün gece geç saatlerde yapılan bir açıklama ile tünelin yeni yılda ki ücretleri belli oldu. Bugünden itibaren tek yön geçiş otomobiller için 16,60 liradan 21 liraya, minibüsler için de 24,90 liradan 31,50 liraya yükseltildi.

Geçiş ücretinin dolara endeksli olması rakamların yüksek olmasına neden oldu. Vatandaş sadece tek geçiş için bu kadar yüksek ücret talep edilmesinin haksız olduğunu belirterek internet siteleri ve sosyal medyada isyan etti.

Yap – İşlet – Devret Yöntemi ile Yapılmıştı

Yap, işlet, devret yöntemi ile hayata geçirilen ve 20 Aralık 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla açılan Avrasya Tüneli, İstanbul'un iki yakasını deniz altından birbirine bağlıyor ve Göztepe - Kazlıçeşme arasında ulaşımı 15 dakikaya indirmişti.

Tünel ihalesi sırasında yıllık olarak belirli miktardaki aracın tünelden geçişi devlet tarafından garanti edilmiş ve eksik geçişlerin de işletici firmaya devletçe ödeneceği sözleşmede yer almıştı. 2017 yılı rakamları tünelden yeterli sayıda aracın geçmediğinin de önemli bir göstergesi oldu. Uzmanlar 2024 yılına kadar devletin işletici firmaya garantörlüğü nedeni ile ödeme yapmak zorunda kalacağını, fiyatların bu şekilde yüksek tutulması halinde ise bu durumun daha ciddi bir sorun haline geleceğini dile getiriyor.