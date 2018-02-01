Akbank’tan Yeni Model Şube Anlayışı
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Akbank’tan Yeni Model Şube Anlayışı


Akbank’tan Yeni Model Şube Anlayışı
Akbank’tan Yeni Model Şube Anlayışı Hatice Demir - Tarih: 2018-02-01 Saat: 09:36:46
Anasayfa Bankalar Akbank’tan Yeni Model Şube Anlayışı

1948 yılında Adana’da 12 çalışan ile kurulan Akbank bugün 70’inci kuruluş yıl dönümünü dijital bankacılığı fiziksel hale getirecek şubeleri ile kutluyor.

Ülkemizin en güçlü bankaları arasında yer alan Akbank şube anlayışında bir devrim yaratacak bir konsept ile insanların dikkatini çekmeyi amaçlıyor. Kuruluşunun 70’inci yılında toplamda 14 bine varan çalışanı önemli bir projeye imza atan bankanın özel şubeleri tamamen Apple Store tarzı bir işletmecilik örneği oluşturacak. Yeni şubelerde gişe yer almazken, para yatırma, çekme ve transfer işlemlerinin tamamı Gişe Eksta adı verilen özel makinelerde gerçekleştirilecek. Şubede yer alan personeller ile kağıt kullanmayacak ve tüm işlemleri özel tabletleri üzerinden gerçekleştirecek.

Akbank İçin Önemli Bir Adım

2018 yılı boyunca toplamda 250 adet bu konseptte şube açmayı planladıklarını belirten Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer, Akbank için önemli bir adım attıklarını belirtti. Bankanın yetmişinci hizmet yılını kutlarken teknolojiye olan adaptasyonunu artıracak ve insanlara kendilerini daha rahat hissettirecek farklı projeleri her zaman desteklediklerini belirten Dinçer, önümüzdeki yıllar için yeni iş modeli olarak dijitalleşmeyi gördüklerini belirtti. Yenilikçi bir anlayış ile her geçen gün farklı bir alanda üretimde olduklarını söyleyen Dinçer Akbank olarak yetmiş yaşın akıl ve hikmetine sahibiz ama yedi yaşındaki gibi dinç, dinamik, coşku doluyuz, dedi.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ise yeni dönemin kağıtsız işlemler sayesinde yüzde 95 kağıt tasarrufu sağlayacaklarını belirterek hem doğaya hem de insanlığa faydalı olmak için çalıştıklarını söyledi. Dönüşümün ilk adımı Galata şubesinde atıldı. Sene içerisinde toplamda 250 şubenin de tamamlanması bekleniyor.

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