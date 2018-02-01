2017 yılı Türkiye hazır giyim ihracat rakamlarına göre; AB ihracat ligi sıralaması değişti. İhracat yapılan ülkeler arasında; Almanya ilk sıradaki yerini korurken; Irak, %26,76’lık büyüme ile İtalya’nın önüne, İspanya %19’luk artışla İngiltere’nin, Hollanda, %10,04’lük büyüme ile Fransa’nın önüne geçti. Fransa’ya ihracat %-0,42, İngiltere’ye ihracat %-3,44 ve İtalya’ya %-9,27 gerilerken 2017 yılı sonunda Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler; Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Irak ve İtalya olarak sıralandı.

Yılın İlk Teması Hollanda İle Gerçekleşti

TGSD 21. Dönem Yönetim Başkanı Hadi Karasu ve TGSD Yönetim Kurulu üyeleri, 2017 yılının Ağustos ayında görevi devralan Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis ile iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini görüşmek üzere bir araya geldi.

Bolhuis: “Türkiye’nin AB’ye, AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı var”

Bart van Bolhuis “Türkiye, hazır giyim ihracatı yaptığımız ülkeler arasında ilk beş arasında. Hollanda Türkiye’yi yakından tanıyan ve ülkenize en fazla yatırım yapan ülkelerden biri. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne, AB’nin de Türkiye’ye ihtiyacı var. Ortak işbirliği projeleri için her türlü desteği vermeye hazırız.” dedi.

Karasu: “AB ile Türkiye arasında tek tip denetim, uyumlaştırılmış iş modeli gerekli”

Görüşmede hazır giyim sektörünün öncelikli gündemine değinen TGSD Başkanı Hadi Karasu, “2018 yılında Hollanda, İspanya ve İsveç’e ihracatta %3, Çek Cumhuriyeti ve Polonya’ya %3,5, Romanya’ya %5’lik bir ihracat artışı öngörüyoruz. 2018 yılı AB ile yakın temas yılı olacak. Bu çerçevede ilk teması Hollanda ile gerçekleştirdik. . Sektörü uluslararası tek bir denetim yapısı altında toplayacak “uyumlaştırılmış iş modeli-harmonised code of conduct” düzenlemesinin Hollanda ile yakın temas içinde planlanmasını hedefliyoruz. Bu işbirliği karşılıklı know-how paylaşımı için atacağımız önemli bir adım olacaktır.” dedi.