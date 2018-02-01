Facebook Reklam Gelirlerini İkiye Katladı
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Facebook Reklam Gelirlerini İkiye Katladı


Facebook Reklam Gelirlerini İkiye Katladı
Facebook Reklam Gelirlerini İkiye Katladı Hatice Demir - Tarih: 2018-02-01 Saat: 09:49:05
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2017 yılının dördüncü çeyreğinde Facebook’un net karı yüzde 19,6 artarak 4,27 milyar dolara ulaştı. Şirketin reklam geliri bu dönemde yüzde 48,1 arttı ve 12,78 milyar dolara ulaştı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklayan dünyanın en büyük sosyal medya kuruluşu Facebook reklam gelirlerinde elde ettiği yükseliş ile şaşırttı. Bu dönemde Facebook'un elde ettiği net karı geçtiğimiz yılın ekim-aralık dönemine oranla yüzde 19,6 artışla 4,27 milyar dolara ulaştı. Bir önceki senenin aynı döneminde şirket 3,57 milyar dolar net kar elde etmişti. Şirketin 2016'nın dördüncü çeyreğinde hisse başına net karı 1,21 dolar iken, 2017'nin son çeyreğinde bu miktar 1,44 dolara yükseldi.

New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde, Facebook'un hisse başına değeri 177,46 dolara kadar gerileyerek yüzde 5 düştü.

Reklamlardan Elde Edilen Gelir de Dikkat Çekici Artış

Facebook'un reklamlardan elde ettiği gelir de söz konusu dönemde 8,63 milyar dolardan 12,78 milyar dolara ulaşarak yüzde 48,1 artış kaydetti. Dördüncü çeyrek reklam gelirlerinin yüzde 89'u mobil reklamlardan gelirken, bu oran bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 84 olmuştu.

Facebook’un bu alanda elde ettiği gelirin her geçen gün artış göstermesinde firmaların sosyal medyanın gücünü daha iyi anlamaya başlamaları en önemli etken olarak görülüyor. Toplam 1,5 milyara yakın günlük aktif kullanıcıya sahip Facebook üzerinden verilen reklamlar yaş, cinsiyet, ilgi alanları, yaşanılan yer gibi çok farklı ayrımlar yapılarak direk hedeflenen tüketicinin beğenisine sunulabiliyor. Bu durum da reklam verenin amacına daha kolay ulaşmasını sağlıyor. 

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