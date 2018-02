Uşak Belediyesi temizlik işçileri Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu’na destek verdi. Yaklaşık 250 temizlik işçisi Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için “biz de varız” diyerek toplu başvuru için Uşak Askerlik Şubesi önünde bir araya geldi. İşçiler, gönüllü askerlik dilekçelerini bizzat teslim ederken mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır diyerek, ne görev verilirse yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Temizlik işçileriyle birlikte, Uşak Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Ünal da gönüllü askerlik için başvuruda bulundu. Ünal, “Her Türk, milli meseleler söz konusu olduğunda gönül gönüle, omuz omuzadır. Millet olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ulusal güvenliğimiz için düzenlediği bu kutsal görevde yanlarındayız. Gerekirse bizler de gideriz.” dedi.

Türk ordusunun operasyonu başarıyla sürdürdüğünü kaydeden Ünal, “Hem Zeytin Dalı Harekatına destek vermek hem de her vatandaşımızın ülkemiz ve milletimiz için, vatanımızı savunmak adına her an mücadeleye hazır olduklarını belirtmek üzere buraya geldik. Gönüllü askerlik için müracaatlarımızı yaptık. Tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Söz konusu vatan olunca gerisi teferruat dedik ve hep birlikte gönüllü askerlik başvurusu yapmak için geldik.” açıklamalarında bulundu.

Başvurunun ardından konuşan Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Personeli ise “her şey vatan için” vurgusu yaptı. Başvuru evraklarını teslim eden Uşak Belediyesi işçileri toplu şekilde ‘canımız feda olsun vatanımıza’ diyerek görevlerinin başına döndü.

Temizlik işçileri şu açıklamalara yer verdi:

Mehmet Turan

“Vatanımızı korumak, askerimize destek olmak için kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz.”

Ramazan Kocabıyık

“Her zaman için askerimize canı gönülden destek olmak için uğraşıyoruz. Gönüllü olarak Zeytin Dalı Harekâtına katılmak için buradayız.”

Fikret Kozak:

“Burada bulunmak çok güzel bir duygu. Vatanımıza, milletimize, oradaki kardeşlerimize faydalı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi göstermek istedik.