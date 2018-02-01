İklimlendirme sektörünün öncü ve yenilikçi markası Daikin, eğitim konusuna verdiği desteği sürdürüyor. ‘Düşünebilen, araştıran ve üretebilen insanlar yetiştiren bir okul’ misyonu ile yola çıkan Daikin Türkiye Akademi, eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Son 4 yılda yurtiçi ve yurtdışında 25 bin kişiye eğitim veren Daikin Türkiye Akademi, sektör çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Daikin Türkiye Akademi, meslek liseleri ve üniversite öğrencilerine yönelik seminer/eğitim faaliyetleri ve teknik okullardaki uygulama laboratuvarları ile de sektörün gelecekteki aktörlerini şimdiden geliştirmeyi ve bilinçlendirmeyi hedefliyor.



Sektöre Değer Katan Çalışmalar Yapıldı



Daikin Türkiye Akademi’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Neslihan Yeşilyurt, şu bilgileri verdi: “Yola çıkarken amacımız, çalışanlarımızın şimdiki ve potansiyel gelişimlerini, sektörün insan gücü kalitesini artırmak ve Daikin’in başarı hikayelerini organizasyonun her kademesine yayarak Daikin felsefesinin tanıtımına katkıda bulunmaktı. Geldiğimiz noktada, eğitim programlarının içeriğiyle iklimlendirme sektörünün ihtiyaçlarına yanıt verebilen bir model oluşturduk. İş süreçlerinde ve kişisel gelişimde fark yaratacak eğitim ve gelişim programları hazırladık. Akademimiz kısa sürede çok önemli işler yaparak, sadece şirketimize değil, sektörümüze değer katan çalışmalara imza attı. Üstlendiğimiz eğitim programlarının kesintisiz sürmesini sağlayacak bir organizasyon kurmayı başardık. Daikin Türkiye Akademi, performansını yalnızca eğitim sayısı ile değil, eğitimlerin sahaya yansıyan performansı ile de ölçmeyi hedefleyen bir altyapıya sahip. Verdiğimiz eğitimlerle üretim süreçlerinin kalitesine ve çalışanlarımızın verimliliğine katkıda bulunmayı amaçlıyor ve eğitim sonrası takip çalışmalarına önem veriyoruz.”



E-öğrenme Platformu ve Kütüphanler Açıldı



Daikin Türkiye Akademi’nin halen 5 teorik, 3 pratik sınıfı ve atölyesi ile eğitim sunan Maltepe’deki merkezinin yanı sıra, 5 bölge müdürlüğünde çalışmalarına devam ettiğini, ayrıca Türkiye ve bağlı 12 ülkedeki tüm servis ve bayilere yönelik programlar yürüttüğünü belirten Yeşilyurt, bu çalışmaları farklı platformlara taşıdıklarını da belirtti. Katılımcıların sınıf eğitimlerinin tamamlayıcısı olarak e-öğrenme platformundaki eğitimlerden de yararlanabildiğine dikkat çeken Yeşilyurt, “Eğitim çalışmalarıyla beraber çalışanlarımızı kitap okumaya özendiren faaliyetler de yürütüyoruz. Bu amaçla 2017 yılında şirketimizin 3 farklı lokasyonunda kütüphaneler kurduk. Kütüphanemizde yer alan birbirinden değerli kitaplar ile çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz” dedi.

Daikin Türkiye Akademi bünyesindeki eğitimlerle daha fazla kişinin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini vurgulayan Yeşilyurt, sözlerine şöyle devam etti: “Bugüne kadar 25 bin kişiye ücretsiz eğitim vermek ve bunun sonuçlarını almaya başlamak bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Belirlediğimiz uzun vadeli stratejiler çerçevesinde 2020 yılına kadar 45 bin kişiye eğitim sunan bir yapıya kavuşmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda değişen ihtiyaçları düzenli olarak gözden geçiriyor ve programlarımızı buna göre güncelliyoruz. Planladığımız eğitim programlarının etkin sürdürülmesi için analiz ve geliştirme çalışmalarımız 2018 yılında da devam edecek. Sahadan almış olduğumuz veriler neticesinde iyileştirilmesi gereken alanları belirleyerek, her departmanın iş süreçlerinin iyileştirilmesi yönünde çalışacağız. Eğitimlerin iş süreçlerine yansımalarının kontrolünü daha etkin şekilde sağlayabilmek içinse eğitimler sonrasında belirli aralıklarla workshop ve vaka çalışmaları gibi uygulamalar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, deneyimleme merkezimiz Daikin Solution Plaza fuha İstanbul’da sektör profesyonelleri ile üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine yönelik eğitimlerin sistematik olarak devam edilmesini sağlayacağız.

Daikin Türkiye Akademi’nin yürüttüğü faaliyetlerle ödüller aldığını belirten Yeşilyurt, “Çalışmalarımız Daikin Europe’ta da dikkat çekti ve 17 ülkenin içinde “En İyi Servis Hizmetleri Desteği” dalında iyi eğitim uygulama örneği olarak ödüllendirildi. Ayrıca, Sakura Sosyal Sorumluluk Projeleri ile Sürdürülebilirlik Akademisi’nin düzenlemiş olduğu Sürdürülebilir İş Ödülleri kapsamında Sosyal Etki kategorisinde finale kalan projelerden biri olmayı başardık” şeklinde konuştu.

Daikin Türkiye Akademi bünyesinde verilen eğitimler arasında teknik içerikli eğitimlerin yanı sıra, Daikin paydaşlarına yönelik kişisel gelişim, liderlik, yabancı dil ve hobi eğitimleri ile aile ve çocuk seminerleri bulunuyor. Yöneticilerin ekiplerine etkin liderlik yapmaları ve yol gösterici olmaları amacıyla Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte yürütülen “Lider Geliştirme Programı”, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan “Çalışan Gelişim Programı”, mavi yaka çalışanlara yönelik “Formen Gelişim Programı” ve Daikin bayilerinin ihtiyaçlarına göre tasarlanan “Bayi Gelişim Programı” da Daikin Türkiye Akademi müfredatında yer alıyor.