Takeda'dan Tigenix Adımı Geldi
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Takeda'dan Tigenix Adımı Geldi


Takeda'dan Tigenix Adımı Geldi
Takeda'dan Tigenix Adımı Geldi Elif İşçi - Tarih: 2018-02-01 Saat: 09:52:50
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Dünyanın en büyük ilaç firmalarından birisi olan Takeda yaptığı değerlendirmelerde Biyoteknoloji Grubu olan Tigenix'i satın almaya hazırlanıyor.

Japonya’nın en büyük ilaç üreticisi TAKEDA, ciddi hastalıklar için gelişmiş kök hücre tedavileri geliştiren Belçika’nın en büyük biyoteknoloji grubu TİGENİX NV’yi satın alacağını açıkladı. Bu satın alma ile iltihabi bağırsak Hastalığı (İBH) alanındaki hastalara yeni tedavi seçenekleri sunmayı amaçlıyor. Takeda, 520 milyon euroluk bir satın alma sayesinde TiGenix ile son evre gastroenteroloji araştırma portföyünü genişletmenin yanı sıra Amerika’daki uzmanlık ürünleri alanındaki varlığını da güçlendirecek.

Satın alma işlemi, TAKEDA ile TiGenix arasındaki mevcut işbirliğini Cx601 (darvadstrosel) ürününün geliştirilmesi ve ticarileştirilmesini mümkün kılacak şekilde genişletiyor. Avrupa İlaç Kurumu (EMA) Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP), 15 Aralık 2017 tarihinde Crohn hastalığında, bu hastalığın en kısıtlayıcı klinik tablolarından biri olan kompleks anal fistüllerin tedavisinde Cx601’e ruhsat verilmesi yönünde tavsiye kararı aldı. Ürünün ABD’de ruhsatlandırılması amacıyla aktif olmayan ile hafif aktif luminal Crohn hastalığı bulunan hastalarda kompleks anal fistüllerin tedavisinde Cx601 araştırma ürününün değerlendirildiği faz III, global, pivotal bir çalışma başlatıldı.

Gastroenteroloji alanında lider kuruluşlardan biri olarak TAKEDA’nın, fistülün görüldüğü Crohn hastalarının yaşadığı fiziksel, duygusal ve sosyal engelleri çok iyi anladığını belirten TAKEDA Bilimsel Operasyonlar ve Medikal Baş Direktörü Andrew Plump konuyla ilgili şunları söyledi: “Günümüzde tedavi seçenekleri sınırlı seviyede bulunmaktadır. Kök hücre tedavileri de dahil olmak üzere yenilikçi yaklaşımları daha verimli bir biçimde keşfetmemize yardımcı olacak benzersiz tecrübeleri ve araştırmaları olan ortaklarla işbirliğine gitmemiz, bu popülasyona en etkili şekilde hizmet vermemizi sağlayacaktır. İşbirliğimiz süresince TiGenix ekibiyle yakın çalışma şansı buldum ve ortak hedeflerin yanında farklı fakat birbirini tamamlar nitelikte uzmanlıklara sahip olduğumuzu gördüm. İşbirliğimiz hepimize büyük heyecan veriyor.”

TAKEDA’nın Gastroenteroloji Alanındaki Durumu:

Gastrointestinal (Gİ) hastalıklar, yaşam kalitesini karmaşık ve zayıf düşüren nitelikte bir rahatsızlıktır. Bu alandaki karşılanmamış ihtiyacın bilincinde olan TAKEDA ve işbirliği yaptığı ortakları, 25 yılı aşkın bir süredir yenilikçi ilaçlar ve özel hastalık destek programları sunarak hastaların yaşamlarını daha iyi kılmaya odaklanmaktadır. TAKEDA, hastaların sağlık sorunlarını yönetmede ilerleme sağlamayı amaçlamaktadır.

TAKEDA; iltihabi bağırsak hastalığı, asit ile ilişkili hastalıklar ve motilite bozuklukları gibi karşılanmamış ihtiyaç seviyesinin yüksek olduğu gastroenteroloji alanlarında lider konumdadır. Gİ araştırma ve geliştirme ekibi ayrıca çölyak hastalığı, ilerlemiş karaciğer hastalığı ve mikrobiyom tedavilerinde de çalışmalarına devam etmektedir.

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