Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren yassı alüminyum sektörünün lider kuruluşu Assan Alüminyum, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Chicago şehrinde gerçekleşen dünyanın en önemli ısıtma, soğutma ve havalandırma organizasyonlarından biri olan AHR Expo 2018’de yerini aldı. Şirketin Kuzey Amerika’daki gelişim stratejisi kapsamında önemli adımlar atıldı.

Isıtma, soğutma ve havalandırma sektörünün 86 yıldır buluşma noktası olan AHR Expo bu yıl 22-24 Ocak tarihleri arasında Chicago’daki McMormick Palace’da gerçekleşti. AHR Expo 2018 bu yıl 2 binden fazla katılımcıya ev sahipliği yaptı. Fuarı ABD’nin tüm eyaletlerinden 165 ülkeden 65 binin üzerinde sektör katılımcısı ziyaret etti

Amerika Ofisi Kuruluyor

AHR Expo 2018 Fuarı’nın Assan Alüminyum’un global hedeflerindeki önemine vurgu yapan Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, sektördeki önemli oyuncuların katıldığı fuarla ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Amerika ofisimizin kurulmasıyla beraber AHR Expo Fuarı’na katılımımızın, Kuzey Amerika faaliyetlerimizin gelişimi için önemli bir adım olacağı kanaatindeyim. Global kültüre sahip bir şirket olma vizyonumuzun yansıması olarak; Kuzey Amerika pazarına hizmet verecek Chicago ofisimizin varlığı ile önemli gelişmeler sağlamayı hedefliyoruz. Bugün Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere dört kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracatımız var. Hizmet verdiğimiz ambalaj, dayanıklı tüketim, otomotiv, inşaat, gibi sektörlerin hepsinin farklı alanlarına yönelik önemli pazar paylarına sahip olduğumuz ürünlerimiz bulunuyor. Özellikle finstok uygulamalarına yönelik alüminyum folyo ürünlerinde Avrupa’nın önde gelen üreticileri arasında yer alıyoruz. Ayrıca çeşitli ülkelerdeki lojistik tesislerimiz ile de müşterilerimize özel tedarik zinciri çözümleri sunuyoruz. Satışlarının yaklaşık yüzde 75’ini ihraç eden firmamız, her yıl birçok müşterisi tarafından yılın tedarikçisi unvanına layık görülüyor. Bizi bu noktaya taşıyan esnek ve müşteri odaklı çalışma anlayışımızdır. Güvenilirlik, esneklik ve yenilikçilik Assan Alüminyum’un temel değerleridir. Daha kaliteli ve daha verimli çıktılar elde etmek amacıyla sürekli iyileştirme çalışmalarını sürdürüyoruz.”

Avrupa’nın Üçüncü Büyük Üreticisiyiz

Şirketin geçen yılki performansı hakkında da bilgiler veren Göksal Güngör sözlerini şöyle devam ettirdi: “İstanbul Tuzla ve Kocaeli Dilovası tesislerimizdeki yıllık 300 bin tona ulaşan kurulu kapasitemizle, Türkiye’nin yassı alüminyum sektörünün lider kuruluşuyuz. Ayrıca 100 bin tona ulaşacak olan mevcut alüminyum folyo üretim kapasitemizle de Avrupa’nın üçüncü büyük üreticisi konumunda olacağız. Her geçen yıl verimliliğimizi ve kapasite kullanımımızı artırıyoruz. 2017 senesi içinde döküm ve folyo üretim kapasitelerimizi artırmaya yönelik önemli yatırımlara imza attık. Yatırımların ilk aşaması kapsamında Dilovası’nda iki yeni döküm hattımızı ve folyo haddemizi devreye aldık. 2017 yılını Assan Alüminyum olarak yurt içinde yüzde 8 büyüme ve 265.500 tonluk sevkiyat rakamıyla hedeflerimize uygun olarak başarılı bir şekilde kapattık. Bu sene ise hedefimizi yine önemli bir artışla 281.000 ton olarak belirledik” dedi.