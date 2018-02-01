45 yıllık bir geçmişi ile uluslararası alanda Türk müteahhitlerin başarısı dikkatlerden kaçmıyor. Bu alanda ilk defa bir Afrika ülkesi dikkat çekici rakamlar ortaya çıkardı ve listede ilk sırada yer aldı. 2017 senesinde Türk müteahhitler Tanzanya’da 3,1 milyar dolar değerinde inşaat işi aldı. Bu ülke toplamda yüzde 17,3 paya sahip olan Rusya, Libya, Türkmenistan, Suudi Arabistan gibi geleneksel pazarları geride bırakmış oldu.

Afrika kıtasında Türk müteahhitlerin başarılı bir şekilde iş aldıkları bir diğer ülke ise Mozambik oldu. Burada Türkiye yüzde 2,5 pay ile en çok iş yapılan ilk 10 ülke arasında yer aldı. İki ülkede 2016-2030 arasında konut, ulaşım, sağlık ve eğitim yatırımları alanında 4.8 trilyon dolarlık alt yapı yatırım ihtiyacı olması ve alınan işlerdeki başarı üzerine sektör, Sahra Altı Afrika’yı yeni “hedef pazar” olarak belirledi.

Çin’den Bıkan Afrikalı Türk’e Kapılarını Açıyor

Afrika pazarında Çin şirketlerinin önemli oranda ağırlığı olmasına rağmen Afrika insanının Çinli şirketlerin tavırlarından bıkmış olması Türkler için bu ülkelerde kapıyı aralayan en önemli etmen oldu. Çinli şirketlerin pahalı iş yapması ve işlerinin kalitesiz olması önemli bir dezavantaj olmasına rağmen Çin’in finansman sorunu yaşamaması Afrika’da ki etkinliğini kolaylaştırıyor.

Eximbank Destek Olmalı

Afrika ülkelerinin ekonomik açısından projeleri finanse edecek durumları bulunmuyor. Bu nedenle müteahhitlerin kendi finansman yöntemlerini bulması gerekiyor. Türk müteahhitler bu konuda Eximbank’tan destek beklerken bölgedeki iş çokluğunun büyük bir avantaj olduğunun da altını çiziyor.