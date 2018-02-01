Türkiye’nin müşteri memnuniyetinde kendi sektörlerinde lider markaları olan OPET ve Aygaz’ın işbirliği ile, uygun fiyat politikasıyla perakendeciliğin temelini oluşturan güçlü markalardan CarrefourSA 2018 yılına özel bir kampanyayla başladı. 19 Şubat’a kadar CarrefourSA’dan alışveriş yapanlara yönelik kampanya kapsamında OPET 10 TL’ye varan akaryakıt puan, Aygaz ise 10 TL değerinde LPG puan hediye ediyor. OPET mobil uygulaması katılımında ise 5 TL değerinde daha puan ilave ediliyor.

Kampanyaya katılmak için CarrefourSA Kart ile yapılan 100 TL ve üzeri alışverişte verilen satış fişinin altında yer alan, bir kere kullanılabilen katılım kodunu SMS ile 6738’e göndermek gerekiyor. Bunun için önce CARREFOURSA, sonra da aralarında birer boşluk bırakarak sırasıyla cep telefonu numarası, araç plakası ve katılım kodunu yazmak yeterli. Ardından OPET’ten 10 TL değerinde akaryakıt puan, Aygaz’dan 10 TL değerinde LPG puan müşterilerin cep telefonu numarasına yükleniyor. SMS ile kaydı alınan müşterilere ayrıca OPET mobil uygulamasında kullanılabilecekleri 5 TL değerinde akaryakıt puan içeren ikinci bir katılım kodu daha gönderilecek. Opet mobil uygulamasında CarrefourSA kampanyasındaki şifre girişi alanına şifreyi giren müşterilerin cep telefonlarına ilave 5 TL akaryakıt puan yüklenecek.

Puanlar, Paro sisteminde aktivasyonu yapılmış cep telefonu numarasıyla 31 Mart 2018 tarihine kadar OPET ve Aygaz istasyonlarında harcanabilecek. CarrefourSA müşterilerinin kazandıkları akaryakıt puanları OPET istasyonlarından tek seferde yapılacak 100 TL ve üzeri benzin veya motorin alışverişlerinde, LPG puanları ise kampanyaya dahil olan Paro üyesi Aygaz ve Mogaz istasyonlarında tek seferde yapılacak 50 TL ve üzeri otogaz alışverişlerinde geçerli.