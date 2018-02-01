Carrefour Alışverişleri Yakıta Dönüşüyor
Advert Advert Advert


Carrefour Alışverişleri Yakıta Dönüşüyor


Carrefour Alışverişleri Yakıta Dönüşüyor
Carrefour Alışverişleri Yakıta Dönüşüyor Elif İşçi - Tarih: 2018-02-01 Saat: 10:01:32
Anasayfa Şirketler Carrefour Alışverişleri Yakıta Dönüşüyor

CArreforuSA marketlerinden gerçekleştirilecek 100 liralık alışverişin ardından müşterilerin Opet üzerinden akaryakıt ve Aygaz üzerinden üzerinden otogaz kazanabilecekleri müjdesi verildi.

Türkiye’nin müşteri memnuniyetinde kendi sektörlerinde lider markaları olan OPET ve Aygaz’ın işbirliği ile, uygun fiyat politikasıyla perakendeciliğin temelini oluşturan güçlü markalardan CarrefourSA 2018 yılına özel bir kampanyayla başladı. 19 Şubat’a kadar CarrefourSA’dan alışveriş yapanlara yönelik kampanya kapsamında OPET 10 TL’ye varan akaryakıt puan, Aygaz ise 10 TL değerinde LPG puan hediye ediyor. OPET mobil uygulaması katılımında ise 5 TL değerinde daha puan ilave ediliyor.

Kampanyaya katılmak için CarrefourSA Kart ile yapılan 100 TL ve üzeri alışverişte verilen satış fişinin altında yer alan, bir kere kullanılabilen katılım kodunu SMS ile 6738’e göndermek gerekiyor. Bunun için önce CARREFOURSA, sonra da aralarında birer boşluk bırakarak sırasıyla cep telefonu numarası, araç plakası ve katılım kodunu yazmak yeterli. Ardından OPET’ten 10 TL değerinde akaryakıt puan, Aygaz’dan 10 TL değerinde LPG puan müşterilerin cep telefonu numarasına yükleniyor. SMS ile kaydı alınan müşterilere ayrıca OPET mobil uygulamasında kullanılabilecekleri 5 TL değerinde akaryakıt puan içeren ikinci bir katılım kodu daha gönderilecek. Opet mobil uygulamasında CarrefourSA kampanyasındaki şifre girişi alanına şifreyi giren müşterilerin cep telefonlarına ilave 5 TL akaryakıt puan yüklenecek.

Puanlar, Paro sisteminde aktivasyonu yapılmış cep telefonu numarasıyla 31 Mart 2018 tarihine kadar OPET ve Aygaz istasyonlarında harcanabilecek. CarrefourSA müşterilerinin kazandıkları akaryakıt puanları OPET istasyonlarından tek seferde yapılacak 100 TL ve üzeri benzin veya motorin alışverişlerinde, LPG puanları ise kampanyaya dahil olan Paro üyesi Aygaz ve Mogaz istasyonlarında tek seferde yapılacak 50 TL ve üzeri otogaz alışverişlerinde geçerli.

carreefoursa ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! Bankalardan ipotekli kredi alırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, yerine getirilmesi kriterler vardır. Bunlardan en önemlisi...
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır?
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
1.02.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Satış Fiyatı Ne Kadar? Altın Piyasasında Son Durum!
1.02.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Satış Fiyatı Ne Kadar? Altın Piyasasında Son Durum!
01.02.2018 Borsa Açılışı Yükselişle Yaptı! BIST 100 Endeksi 120 Bin Puanın Üzerine
01.02.2018 Borsa Açılışı Yükselişle Yaptı! BIST 100 Endeksi 120 Bin Puanın Üzerine