Yenilenen kurumsal stratejisi ile birlikte yeni bir döneme adım atan MetLife, Türkiye’deki istikrarlı büyümesine başarılarına yenilerini ekleyerek devam ediyor. MetLife, 2017 yıl sonu rakamlarına göre hayat ve ferdi kaza branşında sektörün üzerinde bir büyüme gösterdi. Bu branşlarda pazar %36 büyürken, MetLife geçen yılın aynı dönemine göre %58 büyüdü ve 756 Milyon TL prim üretimi ile %10 pazar payına ulaşarak, başarılı bir performans sergiledi.

Sadece hayat sigorta branşını dikkate aldığımızda, sektör %36 büyürken, MetLife %65 ile sektörün üzerinde bir performans sergiledi ve 577 Milyon TL prim üretimine ulaştı. Aynı başarıyı Ferdi Kaza Sigorta branşında da yakalayan şirket, sektör %17 büyürken %41 büyüyerek 179 Milyon TL prim üretti.

Bireysel Emeklilik Fon Büyüklüğünde %29 Artış, 189 Bin Katılımcı

MetLife faaliyet gösterdiği tüm branşlarda rekabet üstünlüğünü sürdürülebilir kılan atılımlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde sektör 2017 yılı Aralık ayı itibarıyla Devlet Katkısı dahil 78 Milyar TL fon büyüklüğüne erişirken, MetLife Türkiye aynı dönemde yine sektörün üzerinde bir büyüme performansı göstererek, devlet katkısı dahil fon büyüklüğünü %29 artırdı ve 189 bin katılımcı sayısı ile 1,5 Milyar TL’ye ulaşmayı başardı. 2017 yılında başlatılan “Otomatik Katılım” kapsamında ise 500’ün üzerinde firmaya hizmet vererek 67 bin çalışanı Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil etti.

MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven 2017 yıl sonu rakamlarının şirket adına mutluluk verici olduğunun altını çizerken; MetLife’ın gelişmesini sürdürdüğünü ve pazardaki konumunu güçlendirdiğini belirtti. Yurtseven sözlerine şöyle devam etti: “2012 yılında yola çıktığımızda hedefimiz sigorta sektöründe ilk 5 içerisinde yer almaktı. MetLife Emeklilik ve Hayat olarak bu hedef doğrultusunda 2015’te beşinci 2016’da üçüncü ve 2017 yılında ikinci sıraya yükselerek hedefimizi yakalamış olduk” dedi.

2017 yılında MetLife’ın küresel bazda yenilenen ve müşteri iç görüsünü merkeze alan stratejisi doğrultusunda bilgiler veren Yurtseven: “MetLife olarak kurumsal kimliğimizden iş yapış biçimlerimize kadar tüm süreçlerde yeni stratejimizden aldığımız güçle hareket ediyoruz. Ekonomide sağlanan güven ortamı ile birlikte istikrarlı büyümemizi sürdürerek, Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıyı her geçen gün artırıyoruz. Başta ana dağıtım kanalımız DenizBank olmak üzere verimli bir iş modeli sergilediğimiz banka dağıtım kanallarımız, tele satış ekibimiz ve acentelerimizin de önemli katkılarıyla faaliyet gösterdiğimiz hayat, ferdi kaza ve bireysel emeklilik alanlarında başarılı bir büyüme performansı sergiledik. Çalışan menfaatlerine dayalı ürünlerde kurumsal çözümlerin de yoğun bir ilgi gördüğünü ve geçtiğimiz yıl boyunca portföyümüze güçlü kurumsal müşterileri dahil ettiğimizi de belirtmek isterim. MetLife Emeklilik ve Hayat olarak, dijital dünyanın bize sunduğu olanakları da en iyi şekilde değerlendirmeye başladık. Amacımız müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimize erişim süreçlerini sadeleştirerek, dijital platformda birçok işlemi kendilerinin yapabileceği bir deneyim yaşatmak. Bu bakış açısıyla 2018 yılında da müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

2017 MetLife’ın Başarılarının Konuşulduğu Bir Yıl Oldu…

MetLife Emeklilik ve Hayat, şirketin küresel yapılanması içinde yer aldığı EMEA bölgesinin lokomotif ülkelerinden biri olduğunu 2017 yılında da aldığı ödülle kanıtladı. Türkiye’de ise geçen yıla göre Ferdi Kaza sigorta pazarında %41 büyüme ile sektör ortalamasından 2 kat daha fazla büyüyerek başarılarına bir yenisini eklerken, banka dağıtım kanalını en aktif kullanan şirketlerin başında geldi. DenizBank’ın gücünü arkasına alarak şube verimliliğindeki liderliğini korumayı sürdüren şirket, öncü Tele Satış ekibinin hayat ve ferdi kaza üretiminde %40 pazar payı sayesinde rakiplerinden ayrışıyor. 2017 yılının son günlerinde halkın oyları ile belirlenen ve iş dünyasında en saygın, güvenilir, en çok çalışılmak istenen ve başarısı en çok takdir edilen şirketleri ortaya koyan Capital En Beğenilen Şirketler araştırması sonucunda 2015 yılından sonra ikinci kez en beğenilen ilk üç Bireysel Emeklilik şirketinden biri oldu.