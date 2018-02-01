Küresel piyasaların merakla beklediği FED’in faiz kararı açıklandı. Karar beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Bugün ise imalat sanayine ilişkin veriler açıklanacak. Piyasalar gelecek açıklamaya nasıl tepki verecek?

FED Kararı Ardından Küresel Piyasa Gelişmeleri…

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası’nın faiz kararını yakından takip etti. FED kararını beklentiler yönünde verdi ve faizde herhangi bir değişime gitmedi. Politika faizini yüzde 1,25 ile yüzde 1,50 arasında bıraktı. Yapılan açıklamaya göre toplantı kararı oy birliği ile alındı. Dün akşamki toplantıdan bu karar çıkarken, faizlerin bir sonraki toplantıda artabileceğinin sinyalleri verildi. Küresel piyasalar Mart ayında yapılacak toplantıyı ve toplantıdan çıkacak kararı beklemeye başladı.

FED’in faiz kararının piyasalara yansıması ise şöyle oldu. Dow Jones endeksi dünü yüzde 0,28’lik değer artışıyla kapattı. Standard & Poor's 500 endeksi gün sonunda yüzde 0,05 oranında yükseldi. Nasdaq endeksinin tepkisi ise yüzde 0,12’lik artış olarak kayda geçti.

Bilindiği üzere dün yapılan diğer bir açıklama ise Avro Bölgesinin enflasyon rakamlarıydı. Ocak ayına ilişkin veriler yıllık enflasyonun yüzde 1,3’e düştüğünü gösterdi. Almanya’nın işsizlik rakamları da rekor bir gerileme kaydederek, yüzde 5,4’e geriledi. Tüm bu açıklamalar özellikle pay piyasalarının dalgalı bir seyir izlemesine neden oldu. DAX endeksi bu açıklamalar ardından yüzde 0,06 oranında değer kaybı yaşadı. FTSE 100 endeksinde gözlemlenen değer düşüşü yüzde 0,72’i buldu. CAC 40 endeksiyse yüzde 0,15 değer kazandı.

Japonya bugün PMI verilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 54,8 değerine ulaştı. FED’in faiz kararı sonrasında Yen Dolar karşısında güç kaybetti. Bu gelişmeler Nikkei 225 endeksinin gün sonunda yüzde 1,3 oranında değer artırmasını beraberinde getirdi. Şanghay Bileşik Endeksi aşağı yönlü seyrine devam ederek, yüzde 1 kayıp yaşadı.

BIST 100 endeksi dün 120 bin puan üzerine çıktı. Kapanışta ise yüzde 0,59’u bulan oranda değer kazandı.

Piyasalar bugünse imalat sanayi verilerini takip edecek. Yatırımcılar yoğun bir veri akışıyla günü tamamlayacak.