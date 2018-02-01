Küresel Piyasalar İmalat Sanayi Verilerine Kilitlendi
Advert Advert Advert


Küresel Piyasalar İmalat Sanayi Verilerine Kilitlendi


Küresel Piyasalar İmalat Sanayi Verilerine Kilitlendi
Küresel Piyasalar İmalat Sanayi Verilerine Kilitlendi Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-02-01 Saat: 10:31:51
Anasayfa Borsa&Finans Küresel Piyasalar İmalat Sanayi Verilerine Kilitlendi

Küresel piyasaların merakla beklediği FED’in faiz kararı açıklandı. Karar beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Bugün ise imalat sanayine ilişkin veriler açıklanacak. Piyasalar gelecek açıklamaya nasıl tepki verecek?

Küresel piyasaların merakla beklediği FED’in faiz kararı açıklandı. Karar beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Bugün ise imalat sanayine ilişkin veriler açıklanacak. Piyasalar gelecek açıklamaya nasıl tepki verecek?

FED Kararı Ardından Küresel Piyasa Gelişmeleri…

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası’nın faiz kararını yakından takip etti. FED kararını beklentiler yönünde verdi ve faizde herhangi bir değişime gitmedi. Politika faizini yüzde 1,25 ile yüzde 1,50 arasında bıraktı. Yapılan açıklamaya göre toplantı kararı oy birliği ile alındı. Dün akşamki toplantıdan bu karar çıkarken, faizlerin bir sonraki toplantıda artabileceğinin sinyalleri verildi. Küresel piyasalar Mart ayında yapılacak toplantıyı ve toplantıdan çıkacak kararı beklemeye başladı.

FED’in faiz kararının piyasalara yansıması ise şöyle oldu. Dow Jones endeksi dünü yüzde 0,28’lik değer artışıyla kapattı. Standard & Poor's 500 endeksi gün sonunda yüzde 0,05 oranında yükseldi. Nasdaq endeksinin tepkisi ise yüzde 0,12’lik artış olarak kayda geçti.

Bilindiği üzere dün yapılan diğer bir açıklama ise Avro Bölgesinin enflasyon rakamlarıydı. Ocak ayına ilişkin veriler yıllık enflasyonun yüzde 1,3’e düştüğünü gösterdi. Almanya’nın işsizlik rakamları da rekor bir gerileme kaydederek, yüzde 5,4’e geriledi. Tüm bu açıklamalar özellikle pay piyasalarının dalgalı bir seyir izlemesine neden oldu. DAX endeksi bu açıklamalar ardından yüzde 0,06 oranında değer kaybı yaşadı. FTSE 100 endeksinde gözlemlenen değer düşüşü yüzde 0,72’i buldu. CAC 40 endeksiyse yüzde 0,15 değer kazandı.

Japonya bugün PMI verilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 54,8 değerine ulaştı. FED’in faiz kararı sonrasında Yen Dolar karşısında güç kaybetti. Bu gelişmeler Nikkei 225 endeksinin gün sonunda yüzde 1,3 oranında değer artırmasını beraberinde getirdi. Şanghay Bileşik Endeksi aşağı yönlü seyrine devam ederek, yüzde 1 kayıp yaşadı.

BIST 100 endeksi dün 120 bin puan üzerine çıktı. Kapanışta ise yüzde 0,59’u bulan oranda değer kazandı.

Piyasalar bugünse imalat sanayi verilerini takip edecek. Yatırımcılar yoğun bir veri akışıyla günü tamamlayacak. 

küresel piyasalar abd merkez bankası politika faizi fed
KREDİ HABERLERİ
İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! Bankalardan ipotekli kredi alırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, yerine getirilmesi kriterler vardır. Bunlardan en önemlisi...
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır?
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
1.02.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Satış Fiyatı Ne Kadar? Altın Piyasasında Son Durum!
1.02.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Satış Fiyatı Ne Kadar? Altın Piyasasında Son Durum!
01.02.2018 Borsa Açılışı Yükselişle Yaptı! BIST 100 Endeksi 120 Bin Puanın Üzerine
01.02.2018 Borsa Açılışı Yükselişle Yaptı! BIST 100 Endeksi 120 Bin Puanın Üzerine