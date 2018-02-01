Borsa haftanın dördüncü işlem günü için açıldı. Açılışta BIST 100 endeksi, düne göre yüzde 0,41 oranında değer artırdı. Endeksin gün açılışı ise 120 bin puanın üzerinde oldu.

BIST 100 Endeksi Açılışta Yüzde 0,41 Yükseldi

Borsa İstanbul gün açılışı yükseliş yönlü yaptı. BIST 100 endeksi değerini yüzde 0,41’lik artış sonrasında 487,26 artırdı. Açılışta göstergeler 120.016,04 puana işaret etti.

Borsa açılışında bankacılık endeksi ve holding endeksi de yükseliş yönlü hareket etti. Bankacılık endeksi güne yüzde 0,51’lik değer artışıyla başladı. Holding endeksindeki değer artışı ise yüzde 0,26 oldu.

Borsa İstanbul’da sektörel endekslerin tamamı güne iyi bir başlangıç yaptı. Sektör endeksleri arasında en iyi açılışı metal ana sanayi gerçekleştirdi. Artış yüzde 0,82 olarak kayda geçti.

Dalgalı Seyir Sonrasında BIST 100 Endeksi

BIST 100 endeksi yılın ilk ayının son gününe dalgalı bir seyirle veda etti. Endeks değeri 119 bin 200 ile 120 bin 300 puan aralığında seyretti. Endeksin kapanışı ise 119 bin 528 puandan oldu. Bu puan bir önceki güne kıyasla değer artışının yüzde 0,19 olduğunu kanıtladı.

Bilindiği üzere dün akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı. Toplantıdan faizin sabit bırakılması çıktı. Buna göre politika faizi yüzde 1,25 ile 1,50 arasında kaldı. FED’in karar metni incelendiğindeyse kullanılan ifadeler Mart ayında faiz artırımına gidileceğinin sinyallerini içerdi. Analistler beklentinin bir sonraki ay gerçekleşeceğinin altını çizdi.

Küresel piyasalar FED’in politika faizi karı ardından bugün imalat sanayi verilerine odaklandı. Piyasa uzmanlarına göre BIST 100 endeksi teknik açıdan değerlendirildiğinde 119 bin ile 118 bin 300 aralığında destek konumuna ulaşacak. Endeks 120 bin 300 ile 121 bin 500 seviyesinde ise direnç gösterecek.