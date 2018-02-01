Pronet Akıllı Kilit Geliştirilmeye Devam Ediyor
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Pronet Akıllı Kilit Geliştirilmeye Devam Ediyor


Pronet Akıllı Kilit Geliştirilmeye Devam Ediyor
Pronet Akıllı Kilit Geliştirilmeye Devam Ediyor Elif İşçi - Tarih: 2018-02-01 Saat: 10:42:48
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Pronet tarafından en çok üretilen akıllı kilit sistemi yapılan güncellemeler sonrasında bir adım ileriye taşındı. Akıllı kilit çözümlerinde yaşanan gelişmeler anahtar unutma derdini de ortadan kaldırıyor. Çözümlerin yenilendiği ve teknolojiyi bir arada kullandıkları tespit edildi.

Pronet, çok tercih edilen Akıllı Kilit çözümünü yenileyerek daha üstün ve daha güvenli hale getirdi. Yeni Akıllı Kilit’in anahtarsız giriş özelliği sayesinde anahtarı unutunca çilingire koşma devri son buluyor. Ayrıca evin kapısını evde yokken bile uzaktan açıp kilitleyebilmek mümkün oluyor, böylece kimseye anahtar bırakmaya gerek kalmıyor. Bu yeniliklere ek olarak, daha yüksek uyumluluk özelliği, kapı kapatılınca otomatik kilitlenme sistemi ve kolay kurulumu gibi özellikler de dikkat çekiyor.

Pronet Plus sistemine entegre çalışan akıllı ürün ailesinin en çok tercih edilen üyelerinden Akıllı Kilit yenilendi. Yeni Akıllı Kilit, güncellenen teknolojisi sayesinde kolay kurulum imkanı sunuyor, kapı kapatıldığında otomatik olarak kitleniyor. Ayrıca daha fazla sayıda kapı tipi ve modeline uyum sağlayabiliyor.

Anahtarı Unutunca Çilingire Koşma Devri Son Buluyor

Pronet Akıllı Kilit’in anahtarsız giriş özelliği sayesinde, anahtar alıp verme veya anahtar unutunca kapıda kalma devri de son buluyor. Akıllı Kilit, akıllı telefon veya masaüstünde kullanılabilen Pronet Plus uygulaması üzerinden yönetiliyor. Böylece Akıllı Kilit kullanıcıları anahtarını kaybettiğinde veya unuttuğunda, evine telefonundaki uygulama ile giriş yapabiliyor. Böylece istenmeyen bir durumda çilingire gerek duymadan kapı kolayca açılabiliyor.

Evde Olmasanız Bile Uzaktan Açıp Kilitleyebiliyorsunuz

Akıllı Kilit ayrıca kullanıcılarına evde olmasalar bile kapı kilidini uzaktan açıp kilitleyebilme imkanı sunuyor. Örneğin çocuklar okul dönüşü anahtarlarını evde unutmuş veya bir aile dostunun evden alması gereken bir eşya varsa, sisteme akıllı telefonu üzerinden bağlanıp evin kapısını açıp, tekrar kilitleyebilmek mümkün oluyor. Yine eve gelen yardımcıya veya çocuk bakıcısına da ayrıca anahtar verme zorunluluğu ortadan kalkıyor.

En Üstün ve En Güvenli Çözüm İçin Ürünler Sürekli Güncelleniyor

İnteraktif güvenlik ve görüntüleme sistemleri, akıllı ev çözümleri ve enerji yönetimini aynı çatı altında buluşturan, Türkiye’nin ilk akıllı güvenlik sistemi Pronet Plus, kullanıcılarını yalnızca hırsızlık, yangın, gaz kaçağı, su baskını veya acil sağlık gibi tehlikelere karşı korumuyor, onların hayatlarındaki kişisel ihtiyaçlarına göre farklı çözümler de sunuyor. Pronet ekibi, firmanın mevcut çözümleri üzerine sürekli çalışıyor, onları geliştirerek en üstün ve en güvenli hale gelmelerini sağlıyor.

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