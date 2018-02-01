Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, 2017 yılsonu finansal sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede “Başarılı bir yılı geride bırakan Anadolu Hayat Emeklilik, istikrarlı, dengeli ve kârlı büyümesini sürdürmüştür” dedi.

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 29 Aralık 2017 tarihli verilerine göre; bireysel emeklilik katılımcı fonlarında 12,6 milyar TL, devlet katkısı fonlarında ise 2 milyar TL büyüklüğe ulaşan Anadolu Hayat Emeklilik, toplamda 14,6 milyar TL fon tutarı ve %19 oranında pazar payına ulaştı. Önceki dönemlerde olduğu gibi, en yüksek devlet katkısı fon büyüklüğüne sahip şirket olma özelliğini devam ettiren Anadolu Hayat Emeklilik, 1,3 milyonu aşan sözleşme ve sertifika sayısı ile bu alandaki sektör liderliğini sürdürdü. Şirket, emekli katılımcı sayısında da lider pozisyonunu koruyarak %25 pazar payına ulaştı.

2017 yılsonu itibarıyla toplam 574,7 milyon TL hayat sigortası prim üretimi gerçekleştiren Anadolu Hayat Emeklilik, vefat sigortalarında da başarılı bir performans sergileyerek aynı dönemdeki prim üretimini %16 artışla 460 milyon TL seviyesine çıkardı. Şirket, 1,7 milyar TL seviyesindeki sigortalı varlıkları ile hayat sigortaları sektöründeki lider pozisyonunu sürdürdü.

Anadolu Hayat Emeklilik, otomatik katılımda da öncü konumunu sürdürme hedefiyle, kurumsal internet şubesi, insan kaynakları ve bordro uygulamaları ile sağladığı online entegrasyon ve teklif/sözleşme süreçlerinin internet üzerinden tamamlanmasına imkân veren Online Otomatik Katılım sayfası gibi dijital çözümleri müşterilerine sunmaya devam etti.

Paydaşlarına, topluma ve çevreye kattığı değeri artırma ve faaliyetlerini sorumlu bir şekilde yönetme çabalarına yön verecek ilkeler bütünü olan Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi’ni 2017 yılında hayata geçiren Şirket, 2016 yılı faaliyetlerinden oluşan karbon ayak izini hesaplayarak aynı miktar karbon kredisi satın aldı. Bu sayede yenilenebilir enerji projelerine destek verirken karbon nötr şirket oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik, müşterileri, çalışanları ve iş ortakları ile kurduğu iyi ilişkiler, sektördeki saygınlığı ve kullanıcı deneyimine verdiği önem doğrultusunda, uluslararası sertifikasyon kuruluşu olan ICERTIAS tarafından “Müşterilerin Dostu” ödülüne layık görüldü.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla geçen yıla göre %22 artışla 279,8 milyon TL brüt, %18 artışla 224,7 milyon TL net kâr elde eden Anadolu Hayat Emeklilik’in özkaynakları ise 926,6 milyon TL tutarında gerçekleşti. Şirket, aktif büyüklüğünde 18 milyar TL’ye yaklaşarak bu alandaki tartışmasız sektör liderliğini bir kere daha ispat etti. Ana faaliyet branşlarındaki etkinliğin göstergesi olan teknik kâr ise geçen yılın aynı dönemine göre %50 artış göstererek 199,2 milyon TL tutarında gerçekleşti.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “Şirketimiz, faaliyet göstermekte olduğu sektörlerin kesintisiz biçimde desteklenmesine yönelik aksiyonları almaya ve ülkemiz ekonomisine katma değer yaratmaya devam edecektir” dedi.