Muhafazakar Giyim Fuarı Büyük İlgiyle ve Heyecanla Bekleniyor
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Muhafazakar Giyim Fuarı Büyük İlgiyle ve Heyecanla Bekleniyor


Muhafazakar Giyim Fuarı Büyük İlgiyle ve Heyecanla Bekleniyor
Muhafazakar Giyim Fuarı Büyük İlgiyle ve Heyecanla Bekleniyor Elif İşçi - Tarih: 2018-02-01 Saat: 10:55:54
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Türkiye ve Ortadoğu işbirliği ile geliştirilen ve katılımın yoğun olduğu Lifestyle Turkey 2018 Muhafazakar Giyim Fuarı bu yıl 15 ile 17 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şimdiden son derece ilgiyle karşılanan fuara katılımın yoğun olması bekleniyor.

Birçok tasarımcının gözdesi olan muhafazakâr giyim pazarı dünyanın da merakla takip ettiği bir akım haline geldi. Türkiye ise muhafazakâr giyim konusunda Dünya’da modayı yöneten ülke olmaya devam ediyor. LifeStyle-Turkey 2018 Muhafazakâr Giyim Fuarı birbirinden değerli Türk ve yabancı tasarımcılarıyla global platformda muhafazakâr giyim modasına yeni bir soluk getirecek.

Her yıl küresel muhafazakâr giyimin trendini belirlemesi ve ticarete yön vermesi hedeflenen buluşma Lifestyle-Turkey Fuarı 2. yılında yüzde 50 artan katılımcı sayısı ve T.C. Ekonomi Bakanlığı desteğiyle güçlendirilmiş alım heyeti çalışmaları ile 500’den fazla uluslararası alıcı ile 100’ü aşkın ihracatçı firmayı bir araya getirecek.

İstanbul Kongre Merkezi’nde sektör liderleri üç gün boyunca muhafazakâr giyim endüstrisine yön verecek tasarımları ve trendleri paylaşacak, yeni işbirliklerine imza atacak. Sofuar tarafından organize edilen fuarda muhafazakâr giyim sektörünün önde gelen firmaları, tasarımcıları ve profesyonel ziyaretçiler fuar içerisinde gerçekleşecek etkinliklere, toplantılar katılım sağlayacak Lifestyle - Turkey 2018 Fuar’ı Türkiye ve Dünya’daki muhafazakâr moda anlayışına yön verecek.

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