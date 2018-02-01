Rusya Türk domatesi ithalatını artırmaya devam ederken, ülkeden gelen yeni bir açıklama ithalatçı firmaların yüzünü güldürdü. Yapılan açıklamaya göre Rusya, Türkiye’den yaptığı domates ithalatına beş yeni firma daha dahil etti.

Rusya’dan Son Dakika Domates Kararı!

Rusya ile Türkiye arasında yaşanan gerilim, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere olumsuz yansımıştı. Yapılan görüşmeler ve gerilimin azalması, Türkiye ile Rusya’nın yeniden ticari ilişkiler paydasında buluşmasını beraberinde getirdi. Bu kapsamda Rusya cephesinden gelen ithalat yasakları kademeli olarak sonlandırıldı. Yasağın geçerli olduğu tek tarım ürünü ise domates olmuştu. Rusya bu kapsamda domates üretimine yönelik bazı düzenlemeler yaptığını ve yeni yatırımlarla yerli üretime ağırlık vereceğini açıkladı. Domates ihracatçısı Türk firmalar karar sonrasında hayal kırıklığı yaşarken, yeni bir gelişme ülkeye domates ihracatının önünü açtı

Rus yetkililer domates ithalatına sınırlı da olsa başlayacaklarını duyurdu. İşte bu süreçle birlikte Türkiye ülkeye yeniden domates ihraç etmeye başladı. Geçtiğimiz ay ihracat aralıksız devam ederken, Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisi domates ithalatı hakkında yeni bir açıklama daha yaptı. Buna göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının garantörlüğünde yapılacak domates ithalatına yeni firmaların dahil edildiği belirtildi. İthalat listesine 5 yeni firmanın eklendiği duyuruldu. İthalatınsa yarın itibariyle başlayacağına vurgu yapıldı.

5 domates ihracatçısı firmanın 2017 yılının son ayında bazı denetimlerden geçtiği de açıklamada yer alanlar arasında bulundu. Duyuruya göre denetimler Rosselhoznadzor uzmanları gerçekleştirdi.

50 Bin Ton Domates Rusya Pazarına Girdi

Rusya ile Türkiye arasında uzun güre gündemi meşgul eden domates sorunu 2017 yılının Kasım ayında büyük ölçüde aşıldı. Rusya’ya domates ihracatı Kasım aynın ortasında yeniden başladı. Dört farklı Türk şirket söz konusu ayda 50 bin tona yakın domatesi ülkeye gönderdi.