Rusya İthalat Listesine 5 Türk Firmayı Daha Ekledi! İhracat Yarın Başlıyor
Advert Advert Advert


Rusya İthalat Listesine 5 Türk Firmayı Daha Ekledi! İhracat Yarın Başlıyor


Rusya İthalat Listesine 5 Türk Firmayı Daha Ekledi! İhracat Yarın Başlıyor
Rusya İthalat Listesine 5 Türk Firmayı Daha Ekledi! İhracat Yarın Başlıyor Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-02-01 Saat: 10:58:36
Anasayfa İthalat&İhracat Rusya İthalat Listesine 5 Türk Firmayı Daha Ekledi! İhracat Yarın Başlıyor

Rusya Türk domatesi ithalatını artırmaya devam ederken, ülkeden gelen yeni bir açıklama ithalatçı firmaların yüzünü güldürdü. Yapılan açıklamaya göre Rusya, Türkiye’den yaptığı domates ithalatına beş yeni firma daha dahil etti.

Rusya Türk domatesi ithalatını artırmaya devam ederken, ülkeden gelen yeni bir açıklama ithalatçı firmaların yüzünü güldürdü. Yapılan açıklamaya göre Rusya, Türkiye’den yaptığı domates ithalatına beş yeni firma daha dahil etti.

Rusya’dan Son Dakika Domates Kararı!

Rusya ile Türkiye arasında yaşanan gerilim, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere olumsuz yansımıştı. Yapılan görüşmeler ve gerilimin azalması, Türkiye ile Rusya’nın yeniden ticari ilişkiler paydasında buluşmasını beraberinde getirdi. Bu kapsamda Rusya cephesinden gelen ithalat yasakları kademeli olarak sonlandırıldı. Yasağın geçerli olduğu tek tarım ürünü ise domates olmuştu. Rusya bu kapsamda domates üretimine yönelik bazı düzenlemeler yaptığını ve yeni yatırımlarla yerli üretime ağırlık vereceğini açıkladı. Domates ihracatçısı Türk firmalar karar sonrasında hayal kırıklığı yaşarken, yeni bir gelişme ülkeye domates ihracatının önünü açtı

Rus yetkililer domates ithalatına sınırlı da olsa başlayacaklarını duyurdu. İşte bu süreçle birlikte Türkiye ülkeye yeniden domates ihraç etmeye başladı. Geçtiğimiz ay ihracat aralıksız devam ederken, Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisi domates ithalatı hakkında yeni bir açıklama daha yaptı. Buna göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının garantörlüğünde yapılacak domates ithalatına yeni firmaların dahil edildiği belirtildi. İthalat listesine 5 yeni firmanın eklendiği duyuruldu. İthalatınsa yarın itibariyle başlayacağına vurgu yapıldı.

5 domates ihracatçısı firmanın 2017 yılının son ayında bazı denetimlerden geçtiği de açıklamada yer alanlar arasında bulundu. Duyuruya göre denetimler Rosselhoznadzor uzmanları gerçekleştirdi.

50 Bin Ton Domates Rusya Pazarına Girdi

Rusya ile Türkiye arasında uzun güre gündemi meşgul eden domates sorunu 2017 yılının Kasım ayında büyük ölçüde aşıldı. Rusya’ya domates ihracatı Kasım aynın ortasında yeniden başladı. Dört farklı Türk şirket söz konusu ayda 50 bin tona yakın domatesi ülkeye gönderdi. 

domates ihrcatı rusya rusya domates ihracatı türk domatesi domates ithalatı
KREDİ HABERLERİ
İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! Bankalardan ipotekli kredi alırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, yerine getirilmesi kriterler vardır. Bunlardan en önemlisi...
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır?
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
1.02.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Satış Fiyatı Ne Kadar? Altın Piyasasında Son Durum!
1.02.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Satış Fiyatı Ne Kadar? Altın Piyasasında Son Durum!
01.02.2018 Borsa Açılışı Yükselişle Yaptı! BIST 100 Endeksi 120 Bin Puanın Üzerine
01.02.2018 Borsa Açılışı Yükselişle Yaptı! BIST 100 Endeksi 120 Bin Puanın Üzerine