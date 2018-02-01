Abdi İbrahim Genç Yetenekleri Destekliyor
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Abdi İbrahim Genç Yetenekleri Destekliyor


Abdi İbrahim Genç Yetenekleri Destekliyor
Abdi İbrahim Genç Yetenekleri Destekliyor Elif İşçi - Tarih: 2018-02-01 Saat: 11:05:05
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Türk ilaç sektörünün önemli isimlerinden Abdi İbrahim düzenlediği yarışmalar ve etkinlikler sonrasında genç yetenekleri desteklemeyi sürdürüyor. Genç Yetenek Geliştirme Programı İksir için gerekeli olan başvuruların başladığı ifade edildi.

Bu yıl 2.'si hayata geçirilen Abdi İbrahim İksir Genç Yetenek Geliştirme Programı ile kariyerinde ilk ve en önemli adımı atacak yetenekleri, program sonunda, kariyerlerine yön verecek bir deneyim, fırsatlar ve hayatlarının işleri bekliyor.

http://www.toptalent.co/abdi-ibrahim-iksir adresinden başvuru yapan genç yetenekler ilk adımda kendilerine gönderilen video sorularını ve devamında yetenek testlerini çözecek. Değerlendirmelerden sonra yetenekler Abdi İbrahim’de, şirket kültürünü deneyimleyecekleri, yöneticileriyle tanışacakları bir gün geçirecekler. Yapılacak yabancı dil testi ve mülakatlardan sonra başarılı olan genç yetenekler önce yarı zamanlı olarak Abdi İbrahim’de çalışmaya başlayacak ve süreci başarıyla tamamlayan adaylara program sonunda iş teklifi yapılacak.

Abdi İbrahim İksir programıyla 2017 yılında 12 yeteneğin işe başladığını aktaran Abdi İbrahim İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hakan Onel, programın yeteneklere iş hayatına başlarken ihtiyaç duydukları "İksir'i sunduğunu belirtti ve :"Hayatı iyileştirmek, sihirli dönüşümler yaratmak; yeni şeyler denemeyi, cesaret, tutku, ve sorumlulukla her gün öğrenmeyi gerektirir. İksir programını bu cesarete ve yeteneğe sahip genç yetenekler için tasarladık" dedi.

15 Şubat tarihine kadar başvuruların alınacağı programa, üniversiteden lisans ya da lisansüstü programlarından son 2 yılda mezun olan ya da en geç Haziran 2018’de mezun olacak adaylar başvurabilecek

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