Altın fiyatları güne nasıl başladı? Çeyrek altın kaç lira oldu? Cumhuriyet altını satış fiyatı ne kadar? Gram altın kaç liraya yükseldi? Birikimini altın olarak yapmak isteyenler altın piyasasındaki gelişmeleri alık olarak takip etmek istiyor. Altın fiyatı yükseliyor mu, yoksa altın düşüşe mi geçti? İşte bugünün altın fiyatları…

Altın Fiyatları Yatırımcıyı Cezbetti

Yılın ikinci ayına bugün itibariyle girdik. Yatırımcı yılın ilk ayında altına olan ilgisini artırdı. Ocak ayı boyunca yükseliş trendi içerisinde olan altın fiyatları, dövizin gerilemesi ile ciddi bir fiyat artışına ev sahipliği yaptı. Küçük birikimleri uzun vadede kazanca döndüren altın, yatırım araçları arasındaki yerini korudu. Özellikle küçük yatırımcının dikkatini çeken altın piyasası dün azalış yönlü ilerlese de, yatırımcı bunu fırsata dönüştürerek alıma hız verdi.

Altın Fiyatlarında Son Dakika! Çeyrek Altın Kaç TL’den Satılıyor?

Çeyrek altın kaç lira oldu diyen vatandaşlar günün ilk saatlerinde haberleri takip etmeye başladı. Çeyrek altın 1 Şubat 2018 tarihine alışta 259 lira 78 kuruştan başladı. Satış fiyatı ise 266 lira 24 kuruş oldu.

Birikimini yarım altına yapmak isteyenlerse alışta 516 lira 59 kuruşla karşılaştı. Yarım altının satış fiyatı ise 529 lira 93 kuruş üzerinden yapılıyor.

Tam altın bugün alışta bin 36 lira 42 kuruştan işleme başladı. Satış fiyatı bin 56 lira 63 kuruş seviyesinde oldu.

Cumhuriyet altını kaç lira oldu diyenlerse bin 73 lira 98 kuruşluk alış fiyatı ile karşılandı. Cumhuriyet altının satış fiyatı şu anlarda ise bin 90 lira 18 kuruştan yapılıyor.

Altın piyasasının vazgeçilmezi olmaya başlayan gram altın bugün alışta 162 lira 35 kuruştan işlem görüyor. Satıştaki fiyatsa 162 lira 38 kuruş olarak kaydedildi.