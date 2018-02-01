Balgat’ta yapılmış olan çoğu konut binalarının 40 yılını doldurduğunu söyleyen Zafer Yıldırım, konut projelerinin ofis projelerine bırakmaya başladığının altını çizdi. Balgat’ın bölge olarak da Ankara’nın tam merkezinde olduğunun vurgusunu yapan Yıldırım “Balgat bölgesi, konut projelerinin iş yerine dönüşünün çok hızlandığını ve bundan sonra bölge olarak iş yerlerinin daha çok yer alacağını düşündüğümüz bir yapılaşma. Aynı zamanda Balgat, bölge olarak Ankara’nın tam merkezinde olduğu için çok kıymetli bir lokasyon. Etrafındaki konut gelişimi de buna bağlı olarak her geçen gün yenileniyor ve genişliyor. Balgat’ı merkez olarak kabul edip buradaki iş yaşamını daha aktif ve sürdürülebilir hale getirebilmek için en önemli olan durum ise ulaşım ağı” ifadelerini kullandı.

“Ulaşım Ağı Arttırılmalı”

Balgat’ın ihtiyacı olan en önemli ulaşım ağının metro olduğunu söyleyen Yıldırım Grup Yönetim Başkanı Zafer Yıldırım “Burada ulaşımı arttırmak en önemli detay. Buranın ihtiyacı olan tek şey ise metro. Balgat’ın genel yapılaşmasına baktığımızda burada metro olmaması için bir neden yok. Metro AŞTİ’ye kadar geliyor. AŞTİ’den Balgat’ın en uzak noktası 10 km bile değil. Konya Yolu gibi bir güzergâh elimizde varken ve bu güzergâhın eğimi çok rahat metroyu kurtarabilirken niye yapılamasın. Bu durum sayesinde burada yaşayan ve iş yeri sahibi olan kişilere hizmet verecek daha modern bir semt olur. Metro, yapılacak olan yeni yollar ile de desteklenirse değerine değer katacaktır” dedi.

Ankara’nın İncisi Yıldırım Kule ve Cevizlipark

Balgat’ta hayata geçirilen Yıldırım Kule İş Merkezi ve Cevizlipark Konutları’nın Balgat için büyük değer olduğunu anlatan Zafer Yıldırım “Bizler de Balgat’ta hayata geçirmiş olduğumuz projeler ile bu kıymetli lokasyona değer katmaya çalıştık. Balgat Cevizlidere’de yer alan Cevizlipark Konutları hem lokasyonu hem de sunduğu yaşam alanı ile büyük ilgi gördü. 5+1 ve 6+1 dubleks seçeneklerimizle geniş ailelere hitap ederken, 3+1 ve 2 tipten oluşan 4+1 daire seçenekleri ile de avantajlı yatırımın kapılarını araladık. Projemizde sınırlı sayıda dairemiz kaldı” dedi. 130 metre yüksekliği ve iç bükey mimarisi ile Konya yolunda yükselen Yıldırım Kule’nin de Balgat’ın iş kimliğine uygun bir yatırım olduğunu sözlerine ekleyen Yıldırım: “Gerçekleştireceğimiz fırsat niteliğindeki son kampanyamızla iş dünyasına farklı bir enerji ve hareketlilik getireceğiz’ ’diye konuştu.