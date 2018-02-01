Bosch İran'da Üretim Hattı Açılışını Gerçekleştirdi
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Bosch İran'da Üretim Hattı Açılışını Gerçekleştirdi


Bosch İran'da Üretim Hattı Açılışını Gerçekleştirdi
Bosch İran'da Üretim Hattı Açılışını Gerçekleştirdi Elif İşçi - Tarih: 2018-02-01 Saat: 11:18:52
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Bosch bir süredir İran ile gerçekleştirdiği iş ortaklığının ardından yeni bir üretim ağı geliştirildi. Bosch Termoteknik ürünlerinin planlaması ve üretimi için bu konuda üretim hattı kuruldu.

Bosch Termoteknik İran iş ortağı Butane Industrial Group, fabrikasında Bosch Termoteknik ısıtma ürünleri için ortak üretim hattının açılışını gerçekleştirdi. Bu açılış ile beraber bundan sonra Butane Industrial Group, Bosch Termoteknik ısıtma ürünlerinin üretim, satış ve satış sonrası hizmetlerinden sorumlu olacak.

90 yılı aşkın süredir İran’dan faaliyetlerini sürdüren Bosch, geçtiğimiz yıl iklimlendirme sektöründeki çalışmalarına hız verdi. Tahran’da satış ofisi açtıktan sonra da İran’ın lider iklimlendirme şirketi Butane Industrial Group ile ortak kombi üretim hattı kurdu.

Bosch Termoteknik, İran'daki Faaliyetlerini Arttırma Yönüne Gidiyor

Bosch İran Genel Müdürü Andreas Schmidt, Butane fabrikasının yer aldığı Saveh bölgesinde gerçekleşen açılış konuşmasında; “Bosch olarak ilk planımız Tahran’da bir satış partnerine sahip olmak iken İran’da yapılan detaylı pazar araştırmasından sonra ülkeye daha fazla yatırım yapmaya karar verererek bir Bosch ofisi açılmasına karar verdik.” dedi.

Bosch’un İran’daki faaliyetlerinde yüksekleri hedeflediğini belirten Schmidt, İran pazarının büyük bir nüfus potansiyeline sahip olduğunu belirterek İran’daki üretim geleceğinin ülkede yaşayan genç ve eğitimli nüfus sayesinde parlak olduğunu sözlerine ekledi. Schmidt, “Bu nedenle, Butane firması ile işbirliği yapmaya karar verdik. Ayrıca Butane markasının, insanlar arasında yüksek oranda kabul görmesi ve tercih edilmesi, iş birliğine başlamamızda önemli bir rol oynadı.” diyerek sözlerine devam etti.

İlk Odağımız İran’da Üretimi Arttırmak

Bosch Termoteknik Türkiye, Ortadoğu ve Kafkasya Genel Müdürü Zafer Polat açılışta; “İlk etapta, Butane ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile İran pazarındaki ısıtma ürünlerinin üretimine odaklandık. Ancak Butane ve Bosch şirketlerinin iş ortağı olması sebebiyle, bizim bakış açımız üretim hattını genişletmek, Butane’ın İran pazarındaki hacmini arttırmak, ürün gamını genişletmek ve diğer ülkelere ürün ihraç etmektir.” dedi.

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