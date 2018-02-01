Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“MLP Care”) yarın (1- 2 Şubat 2018) talep toplamaya çıkıyor.

Türkiye’nin en büyük ve en yaygın özel sağlık kuruluşu olan MLP Care’in fiyat aralığı 24,00 – 28,80 lira olarak belirlendi.* Bu doğrultuda, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,5 milyar ile 1,8 milyar lira arasında olması planlanıyor.

Halka arzda yeterli talep gelmesi halinde, halka arza konu payların yüzde 15’ine kadar olan kısmının ek satış hakkı kapsamında satılması söz konusu olabilecek.

17 ilde toplam 29 hastanesi bulunan grubun 30 Eylül 2017 itibariyle sona eren 9 aylık dönem itibarıyla hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artarak 1 milyar 873 milyon TL olarak gerçekleşti.

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izin alan Türkiye’nin en yaygın özel sağlık kuruluşu MLP Care, yarın talep toplamaya çıkıyor. Medical Park ve Liv Hospital’ı da bünyesinde bulunduran şirketin, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleri kullanılarak halka arz edilecek payları için 24,00 – 28,80 lira fiyat belirlendi.

MLP Care halka arzı, 2018’in ilk büyük halka arzlarından da biri olacak. MLP Care’in halka arzı için Ak Yatırım liderliğinde toplam 21 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 90’ının yurt dışı, yüzde 2,5’i yurt içi bireysel yatırımcılara, %7,5’i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Ek satış hariç olmak üzere, %31,4’ü halka arz edilecek şirketin yeterli talep toplaması halinde, halka arz edilen payların %15’ine kadar ek satış hakkı da kullanılabilecek. Ek satış hakkı ile birlikte şirketin halka açıklık oranı yüzde 36,2’ye kadar çıkabilecek.

Sermaye artışı sonucu elde edilecek gelir, finansal borçlarının bir kısmının kapatılarak finansal yapısının daha da güçlendirilmesi ve böylelikle sürdürülebilir büyümenin devamlılığının sağlanması amacıyla kullanılacak. Ayrıca, halka arz ile birlikte kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması ve şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi de sağlanmış olacak. MLP Care’in 8 Şubat 2018’de Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması öngörülüyor.

Özel Sektörün En Büyüğü

MLP Care, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin “Türkiye’de Sağlık Sektörü Raporu” verilerine göre Türkiye’nin en büyük özel sağlık kuruluşu olma özelliğini de sahip. Sadece gelir açısından değil yaygınlık, hastane ve yatak sayısı bakımından da sektör lideri olan şirket, 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla, 5.330 yatak kapasitesi ile özel hastaneler arasında yüzde 11’lik paya sahip. Türkiye’nin yedi bölgesindeki 17 ilde 29 hastanesi bulunan MLP Care, 2 bini doktor olmak üzere 16 binin üzerinde çalışanla yılda ortalama 2,4 milyon tekil hastaya hizmet veriyor.

9 Aylık Net Satışları 1.8 Milyar TL, Favök Marjı %15,1

2016 yılı net satışları 2 milyar liranın üzerinde olan şirketin 2014-2016 yılları arasında yıllık ortalama büyümesi yüzde 19,3; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) büyümesi yüzde 22 olarak gerçekleşti. Şirketin 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla sona eren 9 aylık verilerine göre, net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artarak 1 milyar 569 milyon liradan 1 milyar 873 milyon liraya, FAVÖK’ü ise yüzde 27 artarak 222 milyon liradan 282 milyon liraya, FAVÖK marjı da yüzde 15,1’e ulaştı.

Rakamlarla MLP Care