Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları açıklandı! Türkiye’nin 2017 yılı sonunda ulaştığı nüfus 81 milyona yakın oldu.

TÜİK, Türkiye’nin 2017 Yılı Nüfusunu Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye’nin nüfusuna yönelik araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre yurtiçinde ikamet eden kişi sayısına geçen sene 995 bin 654 kişi daha dahil oldu. Son durumda Türkiye’nin nüfusu tam olarak 80 milyon 810 bin 525 kişiye yükseldi. Bu rakamın 40 milyon 535 bin 135 kişisini erkekler oluşturdu. Kadınların nüfustan aldığı paysa 40 milyon 275 bin 390 kişi olarak belirlendi. Kadın ve erkeklerin yüzdelik dilimleri ise şöyle belirlendi. 2017 yılı sonu itibariyle toplam nüfusun yüzde 50,2’lik kısmı erkeklerin oldu. Kadınlarsa yüzdelik dilimin 49,8’lik bölümünü oluşturdu.

TÜİK’in açıklamasına göre geçen sene nüfustaki artış hızı yüzde 12,4’e denk geldi. Bir önceki yılın verileri ise hızın yüzde 13,5 olduğunu kaydetmişti.

Nüfusun ikamet yerleri araştırmasına göre kent ve kentlere bağlı ilçelerde ikamet edenler geçen sene yüzde 92,5’lik bölümü kapladı. Beldeler ve köylerde ikamet edenlerse toplamın yüzde 7,5’ini oluşturdu.

En Kalabalık Kent Değişmedi

İstanbul en kalabalık kent unvanını geçen senede devam ettirdi. Buna göre yurtiçinde yaşayanların yüzde 18,6’lık kısmı İstanbul’da yaşıyor. 2017 yılı sonu itibariyle İstanbul’un nüfusu tam olarak 15 milyon 29 bin 231 kişi oldu. En kalabalık kent sıralamasında İstanbul’u Ankara, İzmir, bursa ve Antalya takip etti. Başkentin 2017 yılı nüfusu 5 milyon 445 bin 26 kişiye yükselirken, İzmir toplan nüfusun 4 milyon 279 bin 677 kişilik bölümüne ev sahipliği yapıyor. Bursa ise e kalabalık kentler sıralamasının üçüncü sırasında yer aldı. Buna göre kentin 2017 yılı sonunda ulaştığı nüfus 2 milyon 936 bin 803 kişiye yükseldi.