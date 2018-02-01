KPMG Football Benchmark ekibi Süper Lig’de son iki sezonu değerlendirdi. Üst üste iki şampiyonluk yaşayan Beşiktaş sadece bir sezonda kara geçerken; Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor iki sezon toplamında yaklaşık 860 milyon TL eksiye düştü. KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, “Kulüplerimizin hayatlarını ekonomik anlamda rahat bir şekilde sürdürebilmeleri için ciddi bir mali planı uygulamaları gerekiyor. Özellikle plansız harcamalar yapan futbol takımlarını zor günler bekliyor” dedi.

KPMG Football Benchmark ekibi, Süper Lig’in dört büyük kulübünün finansal puan cetvelini çıkardı. KPMG Football Benchmark ekibinin yaptığı araştırmada son iki yılın şampiyonu Beşiktaş sportif başarılarıyla kasasını doldurarak geçen sezon kara geçebildi. Ancak Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un gelirleri ile giderleri arasında ciddi farklar oluştu. Üç büyük kulüp, iki sezonda toplam 860 milyon TL zarar etti.

KPMG’nin araştırmasında her sezon ayrı ayrı ele alındı. Maç günü gişe gelirleri, yayın gelirleri, reklam ve diğer gelirler olarak hesaplandı ve bu gelirlere oyuncu bonservis gelir ya da giderleri eklenmedi. Futbolculara ödenen maaşlar ise giderler arasında sayıldı.

Fenerbahçe 2015-16’da yaklaşık 116 milyon TL, 2016-17’de de 148 milyon TL zarar etti. 2015-16 sezonunda Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Galatasaray o dönemde yaklaşık 78 milyon TL, geçtiğimiz sezon ise yaklaşık 297 milyon TL eksiye düştü. Futbol takımına ciddi yatırımlar yapan Trabzonspor, 2015-16’da 113 milyon TL, geçtiğimiz yıl da 110 milyon TL zarar etti. Ezeli rakiplerini yeşil sahada geride bırakan Beşiktaş finansal anlamda da iki yılı en az yarayla kapatan kulüp oldu. Siyah-beyazlılar 2015-16’da yaklaşık 58 milyon TL zarar etti. Ancak geçtiğimiz yıl gelirlerini katlayan Kara Kartallar tam 533 milyon 815 bin TL gelir sağladı. Futbol takımına yaklaşık 258 milyon TL ödeyen siyah-beyazlılar 4 milyon 703 bin TL kar elde etti. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi’nde başarılı bir görüntü çizen Beşiktaş’ın, yine kasasını dolduracağı tahmin ediliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın stat ve pazarlama gelirlerinde bir azalma söz konusu iken, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın her iki gelirinde artış yaşandı. Özellikle Trabzonspor’un, Şenol Güneş stadyumunun açılmasıyla maç günü gelirleri 4’e katlandı ve 21 milyon liraya ulaştı.

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak kulüplerin zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çekti. Uçak, “Bu araştırma futbol kulüplerinin gelirleri ile giderlerinin örtüşmediğini bizlere gösteriyor. Yapmış olduğumuz çalışmada, kulüplerin yaptıkları transferler değerlendirmeye alınmadı. Ayrıca söz konusu çalışma Türk Lirası bazında yapıldı. İlerleyen dönemlerde finansal fair-play birçok kulübümüz için bir sınırlamadan daha ziyade zorunluluk haline gelebilir. Çünkü gelir – gider dengesi dikkate alınmadan harcama yapan kulüpler ciddi bir borç yükünün altına girebilir ve söz konusu borç ilerleyen dönemlerde yönetilemeyecek hale gelebilir.“ dedi.

“Bu tablo kulüplerimize mali disiplinin önemini gösteriyor.” yorumunu yapan Hakan Uçak, “Artıya geçen tek kulüp olarak Beşiktaş görünüyor. Siyah-beyazlılar da Şampiyonlar Ligi’nden elde ettiği kazanç sayesinde ufak bir farkla öne geçmiş durumda. Finansal kaynak için Şampiyonlar Ligi’ne katılmak zorunda olan kulüplerimiz, UEFA’nın ödül, maç günü, reklam ve yayın gelirlerine ulaşamayınca ekonomik olarak sıkıntıya giriyor” diye konuştu.