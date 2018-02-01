Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip Bitcoin ile ödeme kabul eden ilk pazaryeri olan Bikoshu’da şimdi lahmacundan baklavaya, kedi mamasından bebek bezine mahalle sakinleri istedikleri tüm ürün ve hizmetleri sanal para ile ödeme şansını yakalayacak.

Hiper-lokal pazaryeri Bikoshu, müşterilerine bütün siparişlerinde, daha sonra yapacağı alışverişlerde kullanılmak üzere Bikoshu'nun kendi sanal parası olan BiNakit kazandırıyor. Uygulamaya eklenen Bitcoin ödeme kabul etme özelliği ile şimdi de müşteriler isterlerse Bitcoinlerini BiNakit olarak harcayabiliyor. Bu harcamalar için ise Bikoshu üyesi çiçekçi, restoran, bakkal ve fırın gibi birçok işyerinden alışveriş yapılabiliyor. Bikoshu, aynı zamanda sunduğu farklı ve yenilikçi özelliklerle kullanıcıların lokal fırsat ve kampanyalara hızlı, kolay ve eğlenceli şekilde ulaşmasını sağlıyor. Hesabında BiNakit biriktiren müşteri tekrar sipariş veriyor ve yeniden BiNakit biriktiriyor. Bu sayede müşterilerin sisteme sadakati artıyor.

Bikoshu’da Bitcoin’le Adım Adım Ödeme

Bikoshu, platform üzerinde Bitcoin’le nasıl alışveriş yapılabileceğini adım adım açıkladı. Bikoshu.com üzerinde Bitcoin şu adımları izleyerek çok basit bir şekilde alışveriş yapılabiliyor.

Öncelikle platformdaki Hesabım’dan Digital Cüzdanlarım menüsü üzerinden Digital Para cüzdanlarınızın olduğu sayfaya gitmek gerekiyor. Bunun ardından “Cüzdan Oluştur" butonuna basarak Bitcoin cüzdanı oluşturuluyor. Daha sonra ise mobil cihaz ya da kullanılan herhangi bir cüzdandan Bikoshu.com üzerinde oluşturulan cüzdana Bitcoin gönderiliyor. Bitcoin transferi gerçekleştikten sonra "Digital Cüzdanlarım" sayfası kullanıcının Bitcoin satın aldığına dair mesaj görünüyor. Bu arada fiyatında sürekli bir dalgalanma bulunan Bitcoin’de alışveriş için hangi kurun kullanılacağı konusu şu şekilde açıklanıyor: Bikoshu’da Bitcoin TL kuru satın alma gerçekleştirildiği anda olan kur üzerinden hesaplanıyor ve hesaba BiNakit yükleniyor.

Arkadaşını Getir, BiNakit Kazan

Bikoshu’nun son kullanıcılara yönelik bir kampanyası daha bulunuyor. “Arkadaşını Getir”kampanyasıyla Bikoshu üyeleri getirdikleri her arkadaşları için 5 TL tutarında BiNakit kazanma fırsatı yakalıyor. Böylece Bikoshu üyeleri sisteme dâhil ettikleri arkadaş sayısı kadar BiNakitkazanabiliyor.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Bikoshu Kurucu Ortağı Ceylan Ece Keremoğlu, “Bikoshu platformunda kullanıcılarımız sahip oldukları Bitcoin’leri harcayabilecekler. Bu işlemi gerçekleştirmek için kısa ve birkaç adımlık işlemi yapmaları gerekiyor. Kullanıcılarımıza Bitcoin’le ödeme fırsatı sunarak, teknolojik yenilikleri sonuna kadar kullanma olanağı veriyoruz. Ayrıca ‘Arkadaşını Getir’ uygulamasıyla Bikoshu’ya ilginin artacağını düşünüyoruz. Bu şekilde kullanıcılar getirdikleri her arkadaşı 5 TL BiNakit kazanacak ve diledikleri gibi bu BiNakit’leri harcayabilecek.” dedi