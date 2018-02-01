Tosyalı Akademiyle Birlikte İş Gücü Eksikliği Tamamlanacak
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Tosyalı Akademiyle Birlikte İş Gücü Eksikliği Tamamlanacak


Tosyalı Akademiyle Birlikte İş Gücü Eksikliği Tamamlanacak
Tosyalı Akademiyle Birlikte İş Gücü Eksikliği Tamamlanacak Elif İşçi - Tarih: 2018-02-01 Saat: 11:42:11
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Demir çelik sektöründeki çalışmalarıyla dikkat çeken Tosyalı Holding Tosyalı Akademiyi kurdu. Akademide gerekli olan iş gücünün yetiştirilmesi ve 3 farklı kıtaya gönderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amaçlanıyor.

Türkiye’nin global demir çelik lideri Tosyalı Holding, ekonomiye değer katan yatırım ve üretiminin yanı sıra eğitim alanında da farklı çalışmalara imza atıyor. Türkiye’nin global demir-çelik gücü olarak 3 farkı kıtada 8 bin’e yakın istihdam sağlayan grup, bu kez de sektöre ve Türkiye sanayisine nitelikli insan gücü yetiştirmek için kolları sıvadı. 2020 yılına kadar istihdamında 10 bin barajını geçmeyi hedefleyen Tosyalı Holding, kurduğu Tosyalı Akademi ile faaliyette bulunduğu tüm bölgelerde istihdam edilmek üzere nitelikli ve yetenekli işgücü yetiştirecek.

Bu önemli adımla ilgili açıklama yapan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “İstihdam yaratmak bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Yüksek teknolojiyle katma değerli üretime inanan bir grup olarak, insan kaynağımızın niteliğini yükseltmek ve sektöre genç yetenekler yetiştirmek amacıyla böyle bir adım attık. Tosyalı Akademi, Türkiye’nin demir-çelik sanayinin omurgalarından biri olacak” diyor.

Eğitimin önemli kurumlarından Baltaş Grubu işbirliğiyle başlatılan proje doğrultusunda hayata geçirilen Tosyalı Akademi’nin grubun tüm faaliyet bölgelerinde istihdam edilmek üzere yeni yeteneklerin yetiştirilmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Tosyalı, “Afrika başta olmak üzere farklı kıtalarda yatırımlarımız devam ediyor. Dünyaya Türkiye’nin demir çelikteki gücünü göstermemiz için, bu alandaki yenilikleri takip eden, teknolojiyi bilen inovatif ve yetişmiş beyinlere ihtiyacımız var” diye ekliyor.

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