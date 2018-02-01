Medya Platform “Zeytin Dalı” operasyonu ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada; “Bu vatana can feda, milletimizin ve devletimizin yanındayız… Türk Silahlı Kuvvetlerimizce, ecdad yadigarı, sınırları şehit kanlarıyla çizilmiş aziz vatanımızı tehdit eden ve binlerce masum insanımızın, güvenlik güçlerimizin ve askerimizin kanına giren, hain PKK/PYD-YPG ve yandaşlarına mensup tüm terör unsurlarını etkisiz hale getirmek niyeti ile 20 Ocak 2018 tarihi itibarı ile Afrin/Suriye bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştır. Bu harekât, Türkiye’nin Uluslararası Hukuktan kaynaklanan en ‘Meşru Hakkı’dır. (BM Antlaşması 51. Madde)” denildi.

Basın açıklaması şu sözlerle devam etti: “Devletimizin kararlılıkla, vatanımızın bekasını tehdit eden, tüm terör örgütlerini yok etmek için sürdürdüğü harekât, milletimiz için büyük bir önem arz etmektedir. Bu harekâtın sonuna kadar destekçisi ve savunucusu olduğumuzu açıkça ilan ediyoruz. PKK, PYD, YPG, DHKP-C, DAEŞ yahut FETÖ gibi örgütlerin ve yandaşlarının yaptıkları saldırılara karşı devletimiz, milletimiz ve ordularımız ile tek yürek olduğumuzu, görev düşmesi halinde; vatanımız için kanımızı son damlasına kadar vermekten, şehadet şerbeti içmekten geri durmayacağımızı açıkça ifade eder ve kamuoyu ile paylaşırız.

Vatanımız, bayrağımız, devletimiz ve milletimize karşı yapılan bu tehditleri göremeyenleri, ihanete varan bu gafletten dönmeye davet ediyor; bedeni bu topraklarda ama ruhu hainlerle birlikte olan, sözde aydın terör sevdalılarını tel’in ediyoruz. Bilmelidirler ki; binlerce yıldır bu topraklarda hür yaşadık, hür yaşayacağız, hiç kimse bu millete hançer vuramayacak. Vatanımızı, bayrağımızı, devletimizi ve milletimizi karşısına alanlar hiçbir zaman iflah olmamıştır. Olamayacaktır da. Bu kutlu yolda mehmetçiğimize muzafferiyet, şehitlik makamına yükselen kahramanlarımıza Mevlâ’dan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz”.