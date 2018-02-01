İSTANBUL, 1 Şubat 2018 - UPS, Michael Harrell'ın UPS Avrupa Yük Taşımacılığı Genel Müdürlüğü görevine getirildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri doğumlu 52 yaşındaki Harrell, şirketin yük taşımacılığı hizmetleri stratejisini, performansını ve gelirlerini Avrupa’da geliştirmekten sorumlu olacak. Harrell, UPS Avrupa Genel Müdürü Nando Cesarone ile birlikte çalışacak.

Nando Cesarone şu açıklamalarda bulundu: "Mike, yük taşımacılığı işletmemize liderlik yapabilmek için gerekenküreselbakış açısına ve sektör deneyimine sahip. Liderlik pozisyonlarındaki performansı ve UPS operasyonları hakkındaki derin bilgisi ile kendini kanıtlamış olması müşterilerimize yeni pazarlarda işletmelerini büyütme ve ürünlerini bu pazarlara ulaştırma konusunda fayda sağlayacak ."

Yük taşımacılığı birimi hava taşımacılığı, gemi taşımacılığı ve son teknoloji müşteri çözümleri sayesinde sunulan özel taşıma hizmetleri için verilen satış ve operasyon hizmetlerini kapsamaktadır.

UPS küresel yük taşımacılığı hizmetleri konusunda sektöründe lider bir portföy sunuyor. Bütünleştirilmiş ekspres taşımacının güvenilirliğini bir yükleme aracısının esnekliğiyle bir araya getiren UPS, müşterinin nakliye ihtiyacının karmaşık veya basit olmasından bağımsız olarak bir çözüm sunuyor.

Michael Harrell şu ifadelerde bulundu: "Müşterilerimiz bilgi birikimimize ve küresel pazarlara etkin bir şekilde ulaşma imkânı sunan bütünleşmiş ağımıza güveniyor. Taşımacılık sektörü bize Avrupa’da ve dünyanın geri kalanında iyi fırsatlar sunmaya devam ediyor. UPS’in en geniş, en verimli ve en güvenilir lojistik hizmetlerimizi tüm müşterilerimize sunacağı günü dört gözle bekliyorum. Taşımacılık hizmetlerimiz, büyüklüğü ve sektörü ne olursa olsun şirketlerin pazara daha hızlı erişmesini, daha fazla iş almasını ve daha kolay rekabet etmesini sağlamaktadır."

Kariyerine ABD merkezli nakliye şirketi Fritz ile başlayan Harrell, Belçika, Rusya ve Kuveyt'te çeşitli yöneticilik görevleri üstlendi. UPS’in 2001’de Fritz'i satın almasıyla Dubai'de (BAE) Orta Doğu taşımacılık Müdürü görevini üstlendi.Harrell,iki yıl sonra Madrid'e taşındı ve UPS Güney Avrupa, Orta Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Tedarik Zinciri Çözümleri (SCS) bölge müdürü görevine getirildi.

2008'de, merkezi Milan, İtalya olan UPS SCS Avrupa'nın operasyon müdürlüğü görevine terfi etti. İki yıl sonra, 2010'da, Harrell UPS Türkiye ülke müdürlüğüne atandı. 2014’de ise şu anki görevine getirilmeden önce UPS Fransa ülke müdürü olarak görev yaptı.