İngiltere merkezli dev tekstil ve gıda firması bazı mağazalarının kapısına kilit vurmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre Marks & Spencer, İngiltere’de hizmet veren 14 farklı satış noktasını kapatacak. Mağaza çalışanları ise tedirgin!

Marks & Spencer Açıkladı! 14 Mağaza Kapatılacak

İngiltereli dev tekstil firması tarafından yapılan açıklama Marks & Spencer’da neler oluyor sorusunu akıllara getirdi. Şirket açıklamasında ülkede faaliyet gösteren 14 mağazayı kapatmayı planladığını duyurdu. Söz konusu mağazalarda çalışan personel sayısı ise 468 olarak kaydedildi.

Şirket kararını hayata geçirirse 468 çalışan işsiz kalacak. Mağaza personeli yapılan açıklama ardından tedirgin olurken, şimdiden yeni iş bulma derdine düştü.

Marks & Spencer açıklamasında mağazaların kapatılması konusunda kararlı olduğunu belirten ifadeler kullandı. Buna göre 14 mağazanın bir kısmı 2018’in Nisanında kapatılacak. Bu satış noktalarında görevli çalışanların bir bölümünü diğer mağazalarda istihdam edecek. Fakat çalışanların hepsi Marks & Spencer bünyesinde işe devam etmeyecek.

Marks & Spencer mağazaları hakkında verdiği kapatma kararının ilk sinyallerini 2017’nin Kasımında vermişti. Kasım ayında şirketten yapılan açıklamada 30 kadar mağazanın kapısına kilit vurulacağı belirtilmişti. Bugünse kapatılacak mağaza sayısı 14 olarak açıklandı.

Perakende devinin açıklamasında Perakende Operasyonları Direktörlüğünü yapmakta olan ismin görüşleri de yer aldı. Sacha Berendji ilgili açıklamada, “Marks & Spencer’ın mağazaları müşterilerimize her zaman hizmet vermeyi sürdürecek. Satışlarımız internet sitemizde de devam edecek. Müşteri deneyimlerinin önemini dikkate alarak, doğru hizmet vermek ilk hedefimiz. Doğru yerde olmak bizler ve müşterilerimiz açısından önemli” şeklinde konuştu.

Marks & Spencer’ın bu yönde bir karar almasında ülkedeki perakende satış sektöründe yaşanan gelişmeler etkili oldu. Aralık ayı verileri dikkate alındığında İngiltere’nin perakende satışlarında gerileme, Kasım ayına kıyasla yüzde 1,5’in üzerinde gerilemişti.