Elektrikli araç piyasasının dev ismi Tesla’nın sahibi olan Elon Musk yeni icadıyla gündeme düştü. Zombi savar alev silahının tanıtımı ardından satışa çıkan bu silah yok sattı ve stoklarını sadece 2 günde bitirdi.

Zombi Savarda Ön Sipariş Fiyatı 500 Dolardan Başladı

Zombi savar alev silahının ön siparişleri 500 dolar gibi yüksek bir rakamla alındı. Siparişler The Boring Company vasıtasıyla alınırken, ilginin yüksek olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Zombi savar alev silahının tanıtımını Tesla’nın sahibi olan Elon Musk bizzat kendisi yaptı. Silahın sosyal medya hesaplarına yönelik olası bir saldırıda kullanılabileceğinin altını çizen Musk, icadın Boring Company’de geliştirildiğini kaydetti.

Bilindiği üzere Elon Musk Tesla ve Paypal’ın kurucu ortakları arasında yer alıyor. Boring Company’in de ortakları arasında bulunuyor. Durum böyle olunca bu şirketlere olan güven Musk ismiyle birlikte ikiye katlanıyor.

Zombi savar silahının tanıtımı binlerce kişinin ilgisini çekerken Musk silahın ön siparişlerinin tamamlandığını, fiyatın 500 dolardan başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, tanıtım sonrasında söz konusu silaha 10 bin kişi sipariş verdi ve silahın stokları 2 günde tükendi.

Konuyla ilgili diğer bir açıklama ise silahı geliştiren şirketten geldi. Boring Company resmi web sitesinde siparişlerin 2018’in ikinci çeyreğinde teslim edileceğini duyurdu.

30 Dolar Ödeyene Yangın Tüpü Hediye

Basında çıkan haberler silahın stoklarının tükendiği yönde oldu. Ön siparişlerin 500 ile 20 bin dolar arasında değiştiği iddia edilirken, The Boring Company’nin beş günde 10 milyon dolarlık satış yaptığı ifade edilenler arasında yer aldı. Şirketin ön sipariş veren müşterilerine yaptığı jest ise artı 30 dolar karşılığında yangın tüpü hediye etmek oldu.

Zombi savar alev silahı cephesindeki gelişmeler şirketi memnun etse de Kaliforniya Parlamenter Meclisi Üyesi Miguel Santiago’un açıklamaları keyifleri kaçırdı. Santiago açıklamasında The Boring Company aracılığı ile satışa sunulan silahların satışının yasaklanması adına yasal bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını ifade etti.