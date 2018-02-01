1 Şubat 2018, İstanbul - Vodafone Türkiye istikrarlı büyümesini 2017-18 mali yılının üçüncü çeyreğinde de sürdürdü.

Ekim-Aralık 2017 dönemini kapsayan 3. çeyrekte şirket; kesintisiz çift haneli büyümesini devam ettirerek, servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre %13,2 artırdı. Buna göre, şirketin 3. çeyrekte servis gelirleri 2,3 milyar TL’ye ulaştı.

Veri Kullanımı %81 Arttı

3. çeyrek itibariyle akıllı telefon penetrasyonu %72 olan şirket abonelerinin veri kullanımı, 4.5G’nin de pozitif etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre %81 artarak üçüncü çeyrekte yaklaşık 186 petabyte’a ulaştı.

En Geniş 4.5G Kapsaması

Türkiye’nin 81 ilinde 13 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye, 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü. Diğer yandan şirketin 4.5G abone sayısı üçüncü çeyrekte 11 milyonu aştı.

Faturalı Baz Toplam Abone Sayısının Yarısını Aştı

2017-18 mali yılının 3. çeyrek sonu itibariyle Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 23,2 milyon olarak gerçekleşirken, şirketin faturalı abone bazının toplam içindeki oranı %50,6’ya ulaştı. Böylece Vodafone Türkiye tarihinde ilk kez faturalı abone bazı, faturasız abone bazını aşmış oldu. Vodafone Red tarifeleri şirketin faturalı abone bazının büyümesinde etkili oldu.

Sabit Genişbant Abone Sayısı 656 Bine Ulaştı

Vodafone Türkiye sabit genişbant hizmetlerinde hızlı büyümesini sürdürdü.Üçüncü çeyrekte şirketin sabit genişbant abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 132 bin net abone artışı ile 656 bine ulaştı. Şirketin sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %27,5 arttı.

Kurumsal Segment Servis Gelirlerinde %11’lik Büyüme

Türkiye’de işletmelerin dijital haritasını çıkarmak ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla Yarına Hazırım Platformu’nu hayata geçiren şirket, kurumsal alanda da istikrarlı büyümesini sürdürdü. Vodafone Türkiye kurumsal segment servis gelirlerini üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 artırdı.

2017-18 mali yılının üçüncü çeyrek performansını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan şöyle konuştu:

“2017-18 finansal yılımızın 3. çeyreği, istikrarlı büyümemizi devam ettirdiğimiz güçlü bir dönem oldu.

Bu çeyrekte, bir “toplam telekomünikasyon şirketi” olarak hem 4.5G hizmetlerimize hem de toplam genişbant hizmetlerimize odaklandık. Müşterilerimizin daha çok dijital dünya odaklı olduğunu ve daha çok data hizmetlerimizden faydalandığını görüyoruz. Bu durum, müşterilerimizin data kullanım oranlarında geçen yılın aynı dönemine göre %81’likbüyüme olarak kendini gösterdi. Diğer yandan sabit hizmetlerimizde günden güne büyümemiz devam ediyor. Bu açıdan hem mobil hem sabit hizmetlerimizde hızlı bir büyüme göstermekten son derecede mutluyuz. Müşteri odaklı vizyonumuzla, Türkiye toplumuna ve ekonomisine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz ve ülkenin potansiyeline güvenmeye devam edeceğiz.