Caner Çolak DEİK Genel Sekreteri Oldu
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Caner Çolak DEİK Genel Sekreteri Oldu


Caner Çolak DEİK Genel Sekreteri Oldu
Caner Çolak DEİK Genel Sekreteri Oldu Elif İşçi - Tarih: 2018-02-01 Saat: 12:23:57
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel Sekreterliği için yeni bir atamanın yapılması planlanıyordu. Bunun üzerine TİM Genel Sekreter Yardımcısı Caner Çolak'ın göreve getirilmesine karar verildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu için yapılan görüşmeler çerçevesinde Genel Sekreterlik görevi için yeni bir atamanın gerçekleştirilmesi amaçlanıyordu. Yapılan görüşmeler üzerine yeni görev için daha önce Türkiye İhracatçılar Meclisinde çalışan Caner Çolak'ın ismi geçiyordu. Yapılan düzenlemelerde karar verildi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel Sekreterliği görevine Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Caner Çolak atandı.

2006 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Çolak, çalışma hayatına; 2007 yılında Halk Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Caner Çolak, 2009 -2016 yılları arasında sırasıyla T.C Kalkınma Bankası’nda Uzman, Ekonomi Bakanlığı'nda Dış Ticaret Uzmanı ve Bakan Danışmanı, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda Daire Başkanı görevlerini üstlendi. Halen Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı'nda yüksek lisans çalışmalarını sürdüren Çolak, DEİK Genel Sekreterliği görevine atanmadan önce Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

 

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