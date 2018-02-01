İleri düzey görüntü işleme ve yapay zekâ teknolojileri geliştiren Eyedius, 600’er bin TL yatırım aldığı StartersHub ve Boğaziçi Ventures ile imza töreninde bir araya geldi. StartersHub XO programı mezunu olan Eyedius, İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen Big Bang 2017'yi toplam 2 milyon TL’nin üzerinde yatırım ve ödül kazanarak birinci tamamlamıştı. Aldığı destekle büyümesini sürdüren Eyedius, Türkiye güvenlik pazarındaki varlığını yıl boyunca güçlendirdikten sonra, 2018 bitmeden önce küresel pazarda da yer edinmeyi hedefliyor.

Cebinizde Taşıdığınız Akıllı Güvenlik Asistanınız

Güvenlik anlayışına yüksek teknolojileri ile yeni bir soluk kazandıran Eyedius; mevcut kameralar aracılığıyla ortamı kullanıcısının yerine 7/24 izleyerek, kontrol altında tutuyor ve kullanıcı tarafından önceden belirlenmiş senaryolar dahilinde tehlike anında uyarılar üretiyor. Bu sayede kamera görüntülerini sürekli izlemek ya da kontrol etmek zorunda kalmayan kullanıcılar, yalnızca gerekli zamanlarda hem bilgisayarından hem de cep telefonundan gerçek zamanlı uyarılar alabiliyor.

Eyedius'un geliştirdiği güvenlik teknolojileri, mevcut kamera sistemleriyle kolayca entegre olarak, yazılım destekli insan ve araç tespiti ya da yüz tanıma ve kimlik doğrulama gerçekleştiriyor. Eyedius'un kullanıcı dostu arayüzü aracılığıyla seçilen bölgelerde, sınır duvarına tırmanan kişiden, havuzda tek başına yüzen çocuk tespitine; insan yoğunluk analizinden yasaklı bölge kontrolüne kadar çok farklı kullanım senaryolarında güvenlik sağlıyor.

StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, Eyedius’un geliştirdiği ileri düzey yüz tanıma ve kimlik doğrulama teknolojisinin güvenlik pazarındaki ezberleri bozacağını ve küresel bir potansiyeli olduğunu ifade ediyor.

Eyedius’un yaşam alanları, ticari alanlar ve akıllı ulaşımdaki pek çok önemli güvenlik sorununa çözüm geliştirdiğini vurgulayan Boğaziçi Ventures Kurucu Ortağı Burak Balık, Türkiye’den bu tarz ileri teknolojilerin çıkmasından gurur duyduklarını belirtiyor. Boğaziçi Ventures’ın, teknolojik ürünlerin ticarileşmesi aşamasında katma değer yaratabilecek projelere yatırım yaptığını söyleyen Balık, Eyedius girişiminin hem ekip hem sunulan ürün açısından heyecan verici bir yatırım olduğunu kaydediyor.