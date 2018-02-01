Yılın ayında Türkiye’nin gerçekleştirdiği ihracat rakamları belli oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi ihracatın arttığını ifade ederek, elde edilen kazancın 12 milyar doların üzerinde olduğunu duyurdu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi İhracat Rakamlarını Açıkladı

2018 yılının Ocak ayına ilişkin ihracat verilerini Türkiye İhracatçılar Meclisi açıkladı. Yapılan açıklamada Ocak ayı ihracatının, 2017’nin aynı ayına kıyasla yüzde 16,3 gibi yüksek bir oranda arttığı bildirildi. Türkiye yılın ilk ayında toplamda 12 milyar 198 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Yılın ilk ayına ilişkin ihracat rakamları TİM tarafından otomotivin lider markaları arasında yer alan Toyota’nın Sakarya üretim merkezinde duyuruldu. Açıklamayı yapan isim ise Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin başkanlık görevini yürütmekte olan Mehmet Büyükekşi oldu.

Büyükekşi ve yanındaki heyet Ocak ayı ihracatının ciddi bir oranda sıçradığına dikkat çekmeyi ihmal etmedi. Türkiye’nin ihracat tarihi incelendiğinde 12 milyar 198 milyon dolarlık ihracat rakamı, tarihin en iyi çıkışının yapıldığı tutar olarak gösterildi. Buna göre Türkiye 2018’in Ocak ayında tarihinin en fazla ihracatını hayata geçirmiş oldu.

Son 12 Aylık Dönemde 158 Milyar Dolar Aşıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre geçen 12 aylık zaman diliminde ihracattaki artış yüzde 10,1 olarak kaydedildi. Geçen son 12 ayın ihracatı toplamda 158 milyar 4 milyon doları gördü. Ocak ayı ihracatı miktar bazlı incelendiğinde, son 12 aydaki artış yüzde 9,8’e işaret etti. Yılın ilk ayında hayata geçirilen ihracatta miktar 9 milyon 700 bin tona ulaştı.

Meclis başkanlığını yapmakta olan Mehmet Büyükekşi ihracattaki gelişmelerin olumlu olduğunun altını çizerek, birkaç ay sonra ihracatın 160 milyar dolara yükseleceğini belirtti. 2018 yılının son ayında ise elde edilen kazancın 170 milyar dolardan fazla olacağına dikkat çekti.