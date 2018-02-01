Milenyum çağında finans piyasalarının yaşadığı en büyük değişimlerden bir tanesi kripto paraların ortaya çıkarak, birçok yatırımcı tarafından tercih edilmeye başlanması oldu. 2017 yılına bin Dolar seviyesinden başlangıç yapan Bitcoin de, yılı 20 bin Dolar gibi bir rekoru gerisinde bırakarak kapatmayı başardı.

Bitcoin, 2017 yılında oldukça hareketli dönem geçirdi. Ocak – Ağustos arası dönemde, diğer emtialara göre hareketli, ama kripto para birimlerine nazaran sakin bir yükseliş alışkanlığı sürdüren Bitcoin, Ağustos ayı itibariyle Çin tarafından yapılan yasaklama açıklaması sonrasında birkaç aylık kazancını hızlı bir şekilde geri bıraktı. Yaşanan bu düşüş, Bitcoin’in sonunun geldiği yönünde yorumların ortaya atılmasına sebep olsa da, devam eden süreçte Bitcoin’in hızlı toparlanarak daha önce hiç görmediği rekorlara imza atması, yatırımcısını heyecanlandırdı.

Bitcoin Yatırımında Da Risk Var!

Tarihler Ekim ayını göstermeye başladığında uluslararası basın arenasında en çok konuşulan konu ise Bitcoin’in milyarderler çıkartmaya başlaması oldu. Amansız bir şekilde yükselişini devam ettiren Bitcoin sebebiyle birçok ülke, kendi merkez bankası bünyesinde kripto paraları araştırma ve inceleme ekipleri kurarken, dev bankaların yöneticileri de bu para biriminin sahtekârlık olduğu yönünde açıklamalar yapmaya başladı.

Bitcoin, insanoğlunun alışageldiği para birimleri gibi herhangi bir madene ya da varlığa endeksli olmayışı, kolay bir şekilde manipüle edişi gibi sebepler ile, geleneksel yatırımcılar gözünde oldukça riskli bir yatırım aracı olarak tanımlanıyor. Bazı ülkeler, vergilendirme aşamasında Bitcoin’i emtiaya benzeterek kazançtan vergi alma yoluna gidiyor olsa da, Bitcoin’i tam olarak bir emtia olarak sınıflandırmak mümkün değil.

Bitcoin yatırımları için en büyük risklerden bir tanesi ise son dönemlerde yükselmelere başlayan siber saldırılar. Hem Güney Kore’de, hem de Japonya’da yer alan kripto para borsalarına yapılan saldırılar sonucunda binlerce kripto para biriminin birden tarihe karışması ve saldırganların yakalanmasının pek mümkün olmaması, Bitcoin’in risklerini artıran diğer etkiler arasında yer alıyor.

Sahip olduğunuz birikimi sanal para birimlerinden herhangi birisine yatırmanız ve bu sanal para biriminin de değer kazanması sayesinde gelir elde etmeniz tabiki mümkün. Ortaya çıkış ve yükseliş amacı ile her ne kadar bağdaşmasa da, Bitcoin ve diğer tüm kripto paralar, karşılığının denk geldiği ürün ve varlıkların değerlerinin artması sonucunda yatırımcılarına değer kazandırmaya, değerlerin düşmesi sonucunda da yatırımcılarına kaybettirmeye devam edecek.

Bitcoin’den kazanç sağlamak için ilk ve en sık kullanılan yöntem, madencilik yapmaktır. Madencilik, her ne kadar “kazı yapma” olarak tabir edilse de, kripto para madenciliği bir nevi sanal muhasebecilik tanımına daha çok yakışmaktadır. Madencilik, bilgisayarların ekran kartı üzerinden yapıldığı için meşakkatli ve uzun süreli bir işlem olsa da, dünya genelinde gerçekleşen tüm sanal para işlemlerinin not edildiği ve belirli bir düzende kalınmasının sağlandığı bu işlem, maksimum Bitcoin sayısına ulaşıncaya dek önemli bir kazanç kapısı olacaktır.

Bitcoin’den gelir elde edebilmek adına tercih edilebilecek bir diğer yöntem de, sahip olunan Bitcoin için folk etkinliklerini takip ederek, düşük tutardan satın alıp, yüksek tutardan satış yapmak olarak söylenebilir. Bu yöntem, yatırımcı tarafından piyasalara hakim bir şekilde uygulanması halinde oldukça büyük kazançlar elde edilmesine yardımcı olabilir.