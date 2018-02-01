ING Bank Türkiye, yurt dışına üst düzey yönetici transfer etmeye devam ediyor. ING Bank bu kez Türkiye bankacılık sektöründe bir ilke imza atarak Türkiye’den Avusturya’ya CEO düzeyinde bir atama gerçekleştirdi. ING Bank Türkiye’de “Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı” ve “İcra Kurulu Üyesi” olarak görev yapan Barbaros Uygun ING Avusturya’nın bundan sonraki büyüme stratejisine liderlik etmek üzere CEO olarak atandı. Uygun, Avusturya’da veri ve teknoloji odaklı dönüşüme liderlik yapacak.

2012 yılında ING Bank Türkiye’ye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Barbaros Uygun, 2013 yılından itibaren mevcut görevine ek olarak ING Bank Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve ING Menkul Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapmaya başladı. Barbaros Uygun; Bireysel Bankacılık, Özel Bankacılık ve Yatırım Ürünleri, Bankasürans, Dijital Bankacılık, CRM, Pazarlama İletişimi, Müşteri Deneyimi ve Satış Riski ekiplerini yönetti.

Banka’nın yapısal ve kültürel dönüşümüne öncülük eden yönetim ekibinde yer alan Uygun, görev yaptığı dönemde Bireysel Bankacılık alanında eski köye yeni âdet getiren ürün ve servislerin geliştirilmesini sağladı. Banka’nın dijital dönüşümüne, yeni iş modellerinin uygulanmasına ve iş ortaklıkları yapısının oluşturulmasına liderlik eden Barbaros Uygun, aynı zamanda kolay kullanılabilen ve müşteri odaklı teknolojik altyapılara dayalı süreçlerle şube ağının değişimini sağladı. Barbaros Uygun, tüm kanallarda müşteri deneyiminde öncü uygulamalar geliştirilmesi ve ING Bank Türkiye marka stratejisinin olgunlaşmasında da liderlik etti.

Bu önemli atamayı değerlendiren ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, “Aramızdan çok başarılı bir yöneticimizin Avrupa’da ING Bank için önemli bir pazarda CEO olarak atanmasından gurur duyuyoruz. Bu transfer Türkiye’den Avrupa menşeili bir bankaya CEO düzeyinde Avrupa’daki ilk atama olarak Türk bankacılık sektörü adına büyük önem taşıyor. Barbaros Uygun’un bankacılık sisteminde edindiği güçlü deneyim ile başarılarını yeni görevinde de devam ettireceğine inancımız tam” dedi.

Barbaros Uygun Kimdir?

Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Barbaros Uygun, İşletme yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı ve Columbia Üniversitesi’ndeki Business Excellence programına katıldı. 1998 yılında yönetici yetiştirme programı ile Garanti Bankası’nda bankacılık kariyerine ilk adımı atan Uygun, Bireysel Bankacılık Satış ve Pazarlama, KOBİ Bankacılığı ve Dağıtım Kanalları dahil olmak üzere birçok farklı bölümde çalıştıktan sonra 2012 yılında ING Bank Türkiye’de Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2013 yılından itibaren mevcut görevine ek olarak İcra Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaya başlayan Barbaros Uygun, aynı yıldan itibaren ING Menkul Yönetim Kurulu Başkanlığını da üstlenmiştir.

Barbaros Uygun evli ve iki çocuk babasıdır.