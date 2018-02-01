Sıradan internet kullanıcısını müşteriye dönüştüren Web Push teknolojisi, mağazalara yeni pazarlama açılımları kazandırıyor. Bir mobil uygulamadan çok daha fazla kişiye ulaşma potansiyeline sahip olan uygulama, hem işletmelerin hedef kitlelerini genişletiyor hem de kayıp müşterileri geri kazandırıyor.

Omni kanal pazarlama otomasyon platformu Related Marketing Cloud’un (RMC) en güncel özelliklerinden Web Push teknolojisi, kullanıcıların internette gezinmedikleri zamanlarda bile bildirim gönderilmesini sağlayarak etkileşim harici süreci de satışa dönüştürüyor. Kullanıcıların yalnızca izin verdiği sitelerden bildirim alınmasına olanak sağlayan Web Push sayesinde işletmeler, kullanıcıların ilgi alanlarına göre içeriklerini Web Push kanalından göndererek, müşteriyle organik bir bağ kuruyor.

Ürün ve hizmetler hakkında ister mobilden olsun ister de masaüstünden olsun anlık bildirim yoluyla haberdar olan müşteriler, mağazanın web sitesine yönlenerek alışveriş sürecinin bir sonraki aşamasına geçiyor. İşletmelerin pazarlama vizyonuna yeni açılımlar kazandıran Web Push ile kişiselleştirilmiş bildirimlerle kampanyalar düzenlemek, uzun süredir sayfayı ziyaret etmeyen kullanıcılara özel içerikler sunmak söz konusu...

İnternet Kullanıcısını Müşteriye Dönüştürüyor

RMC Web Push ile mağaza sayfalarında ürünlere bakan ya da ürünleri sepete ekleyip satın almadan sayfadan ayrılan kullanıcılar müşteriye dönüşüyor. İlgi gösterilen ürünler özelinde gerçekleştirilecek indirimlerle kullanıcının satın alma kararını tekrar düşünmesini sağlayarak, onu potansiyel bir müşteriye dönüştüren Web Push ile mağazaların hedef kitlesi genişliyor. Mağazaların e-posta ile yaptıkları bildirimler "Tanıtım" şeklinde kategorilere ayırıldığı için posta kutusunda ilk anda göze çarpmıyor ve zamanla aşağılara iniyor. Buna karşın Web Push izni verilen bir sitenin bildirimleri direkt olarak tarayıcıya düşeceği için kullanıcı ilgili bildirimi kaçırmıyor. Bu sayede uzun süredir alışveriş yapmayan kişilere gönderilecek özel fırsatlarla, kaybedilen müşterileri geri kazandırma potansiyeline sahip olan Web Push, müşterilerle mağazalar arasındaki ilişkiyi güçlendiriyor.

Mobil Uygulamaların Yerine Konumlanıyor

Mobil kullanımının masaüstü kullanımını geçtiği bu dönemde kaliteli bir mobil uygulama geliştirmek, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler için son derece masraflı ve karmaşık bir süreç meydana getirirken, Web Push ile mobil uygulama yatırımı yapmadan anlık mobil bildirimlerle kullanıcıları ürün ve hizmetlerden haberdar etmek mümkün hale geliyor. Bir mobil uygulamadan çok daha fazla kişiye ulaşma potansiyeline sahip olan Web Push, hem maliyet hem de erişebilirlik avantajıyla şirketlerin pazarlama listelerini genişletiyor.

RMC’nin Diğer Kanalları ile Entegre Çalışan Tamamlayıcı Bir Kanal

Belirli bir ürüne e-posta, web veya mobil kanallarında ilgi göstermiş kullanıcılara ait bir segment oluşturmak ve ardından bu ürün hakkındaki anlık bildirimleri Web Push ile göndererek gerçek omni kanal etkileşim kurmak mümkün oluyor. Bu sayede daha önce ilgi gösterdiği bir ürünün fiyatı düştüğünde, diğer kanallara kıyasla daha hızlı ve anlık bir iletişim yapılabiliyor.

RMC Web Push Nasıl Çalışıyor?

Chrome, Firefox ve Safari gibi en çok kullanılan tarayıcılarla birebir uyumlu çalışan RMC Web Push, ilgili siteye eklenecek bir kod ile aktif oluyor. Web tarayıcıların kendi push izin ekranını kullanmak yerine, RMC üzerinde özel olarak tasarlanabilen Web Push izin ekranı, böylelikle her markanın farklılaşmasına imkân tanıyor. Ayrıca izin alımı sırasında müşteriye izin kuponu ve benzeri fırsatlar sunmak için yenilikçi bir iletişim alanı meydana getiriliyor. Ziyaretçilerden izin alındığı takdirde bildirimler için hazır olan uygulama, o an web sitesi açık olmasa da internet üzerinden dilediğiniz bildirimin kullanıcıya erişmesini sağlıyor. Ürün ve hizmetlere özel bildirimlere ek olarak, müşteri bazında kişiselleştirilmiş açılımlar da yapmaya imkân tanıyan RMC Web Push, mağazalarla müşteri arasındaki etkileşimi kuvvetlendirerek organik bir bağ yaratıyor. Müşteriyle bu tür bir bağ kuran işletmeler, tercih edilme noktasında daima ön sıralarda yer alıyor.