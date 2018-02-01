Ocak ayında market reyonlarındaki ürün fiyatları yükseldi. TZOB Başkanı Bayraktar, yılın ilk ayında market reyonlarındaki 42 farklı üründen 27 tanesinin zamlandığını ifade etti.

Markette En Çok Zam Kuru İncire!

Türkiye yeni yıla zamlarla başladı. Fiyatlardaki artış hem üretici hem tüketici fiyatlarına yansıtıldı. Konuyla ilgili açıklama ise Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin genel başkanlığını yapmakta olan Şemsi Bayraktar’dan geldi. Bayraktar, market fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Ocak ayının ilk gününden son gününe kadar market reyonlarındaki 42 üründen 27’sine zam yapıldığını belirtti. En çok zamlanan ürününse kuru incir olduğunu söyledi. Aynı ayda üreticide mandalina fiyatının arttığına vurgu yaparak, “Üreticide 34 üründen 17 tanesi fiyat açısından arttı” dedi.

Fiyatı Düşenler…

Bayraktarın açıklamasına göre ocak ayında markette karnabaharın fiyatı düştü. Bu ürünü yumurta fiyatı takip etti. Ocak ayında yumurta fiyatında gözlemlenen azalış yüzde 8,7 oldu. Aynı ayda marul fiyatı yüzde 8,19 oranında düştü. Bunu yeşil soğan takip etti. Fiyatları düşen ürünler arasında havuç yüzde 6,27 ile yer aldı. Azalış yönlü durum sergileyen ürünler listesinde elma, patates, nohut ve toz şekerde yer buldu.

Üretici Fiyatlarının Zam Şampiyonu Mandalina Oldu

“Üreticide ise limon fiyatı geriledi. Fiyattaki azalış yüzde 22,50’yi buldu. Bunu elma takip etti. Elmada üretici fiyatındaki azalış yüzde 14,58’e denk geldi” diyen Genel Başkan Bayraktar, lahana fiyatınınsa yüzde 13,64 oranında gerilediğinin altını çizdi. Üretici fiyatlarında en yüksek artışı mandalinanın yaşadığını belirterek, “Artış yüzde 28,21’e kadar tırmandı. Bu ürünü yüzde 26,83’le sivri biber izledi. Ocak ayında salatalığın üretici fiyatında yüzde 25,55 arttı. Aynı ayda patlıcan fiyatı üretici açısından yüzde 25,24 oranında değer artışı yaşadı” şeklinde konuştu. Fiyatı artın ürünler listesinin sırasıyla havuç, kuru üzüm, ıspanak, kabak, fındık ve karnabahar olduğunu dile getirdi. bunların yanında üretici fiyatı artan diğer bir ürünse kuzu eti oldu.