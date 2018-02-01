Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), özel gün ve haftalarda kampanyalar düzenleyerek müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. En güzel duygulardan biri olan sevginin dört bir yanı sardığı 14 Şubat’ı da unutmayan Şirket, Sevgililer Günü’ne yönelik bir kampanyaya imza attı.

PTT A.Ş.’nin sevgi dolu yürekleri mutlu edecek yeni kampanyası kargo gönderilerinde indirimi ve birbirinden güzel tebrik kartlarının ücretsiz dağıtımını kapsıyor. Buna göre Şirket, Sevgililer Günü öncesindeki 5 iş gününe denk gelen 7, 8, 9, 12 ve 13 Şubat 2018’de postaya verilecek yurt içi posta kargosu ve APS kurye gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacak. Herhangi bir indirimden faydalanan gönderiler ayrıca bu indirimden yararlanamayacak.

PTT A.Ş., Sevgililer Günü kampanyası çerçevesinde tebrik kartları da hazırladı. İlgi çekici tasarım ve görsellerle sevginin güzelliğini yansıtan tebrik kartları tüm PTT işyerlerinden ücretsiz edinilebilecek. Tebrik kartlarının posta ücreti ise müşterilerden tahsil edilecek. Sevgililer gününde verilecek destek ve kampanyalarla birlikte pek çok çiftin durumdan yararlanmaları amaçlanıyor.