PTT Sevgililer Gününe Özel Kampanya Düzenledi
Advert Advert Advert


PTT Sevgililer Gününe Özel Kampanya Düzenledi


PTT Sevgililer Gününe Özel Kampanya Düzenledi
PTT Sevgililer Gününe Özel Kampanya Düzenledi Elif İşçi - Tarih: 2018-02-01 Saat: 13:16:19
Anasayfa Şirketler PTT Sevgililer Gününe Özel Kampanya Düzenledi

PTT tarafından sevgililer gününün yaklaşması ile birlikte yeni kampanyaların gerçekleştirileceği açıklandı. Şirket tarafından kargo gönderilerinde indirim ve ücretsiz tebrik kartları dağıtılması amaçlanıyor.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), özel gün ve haftalarda kampanyalar düzenleyerek müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. En güzel duygulardan biri olan sevginin dört bir yanı sardığı 14 Şubat’ı da unutmayan Şirket, Sevgililer Günü’ne yönelik bir kampanyaya imza attı.

PTT A.Ş.’nin sevgi dolu yürekleri mutlu edecek yeni kampanyası kargo gönderilerinde indirimi ve birbirinden güzel tebrik kartlarının ücretsiz dağıtımını kapsıyor. Buna göre Şirket, Sevgililer Günü öncesindeki 5 iş gününe denk gelen 7, 8, 9, 12 ve 13 Şubat 2018’de postaya verilecek yurt içi posta kargosu ve APS kurye gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacak. Herhangi bir indirimden faydalanan gönderiler ayrıca bu indirimden yararlanamayacak.

PTT A.Ş., Sevgililer Günü kampanyası çerçevesinde tebrik kartları da hazırladı. İlgi çekici tasarım ve görsellerle sevginin güzelliğini yansıtan tebrik kartları tüm PTT işyerlerinden ücretsiz edinilebilecek. Tebrik kartlarının posta ücreti ise müşterilerden tahsil edilecek. Sevgililer gününde verilecek destek ve kampanyalarla birlikte pek çok çiftin durumdan yararlanmaları amaçlanıyor. 

ptt ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! Bankalardan ipotekli kredi alırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, yerine getirilmesi kriterler vardır. Bunlardan en önemlisi...
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır?
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
UBS: Euro/Dolar Paritesi 1,30 Olacak
UBS: Euro/Dolar Paritesi 1,30 Olacak
Bankacılık Sektöründe Mevduat Arttı
Bankacılık Sektöründe Mevduat Arttı