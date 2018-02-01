Piliç eti pazarının en büyük markalarından biri olan Lezita, piyasaya sunduğu yeni inovatif ürün grubu Gurme Lezzetler’in İzmir lansmanını yaptı. Lansman toplantısında konuşan Abalıoğlu Grubu Gıda İş Ünitesi Genel Müdürü Mustafa Özdil, Lezita’nın yatırımlarını ve 2018 yılındaki hedeflerini paylaştı. 2017’de inovatif ürünlerin etkisiyle yüzde 26 büyüdüklerini ifade eden Mustafa Özdil, 2018’de toplamda 10-12 milyon TL yatırım yapacaklarını açıkladı. Özdil, "Piliç etinde pazarda ilk 5, ileri işlenmiş inovatif ürünlerde ilk 2 firmadan biriyiz. İnovatif ürünler pazarının lideri olmayı hedefliyoruz" dedi.

İzmir-Kemalpaşa’da kurulan ve 2018 yılında 12. yaşını kutlayan piliç eti markası Lezita, yepyeni ürün grubu “Lezita Gurme Lezzetler”in İzmir lansmanını gerçekleştirdi. Türkiye’nin 47. büyük sanayi kuruluşu olan Abalıoğlu Grubu'nun bünyesinde faaliyet gösteren Lezita, Gurme Lezzetler ürün grubunu mutfakta pratiklik ve kolaylık arayan tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak hedefiyle hazırladı. Türkiye’de “ilk” olan Lezita Gurme Lezzetler serisinde; Piliç Tandır, Piliç Ciğer Kavurma, Piliç Kasap Sucuk ve Özel Sosuyla Piliç Döner ürünleri yer alıyor. Lezita bu grubu 2018 yılı içinde yeni lezzetlerle zenginleştirmeyi planlıyor.

1 Şubat 2018 tarihinde 360 İzmir’de düzenlenen lansman toplantısında konuşan Abalıoğlu Grubu Gıda İş Ünitesi Genel Müdürü Mustafa Özdil, Lezita’nın toplam 100 bin metrekarelik alanı ile Türkiye’nin en modern et entegre tesisinde piliç eti ve ileri işlenmiş et üretimi yaptığını belirtti. Lezita’nın 2006 yılında sektöre hızlı bir giriş yaptığını ve kısa sürede önemli bir oyuncu haline geldiğini ifade eden Özdil, 2010 ile 2016 yılları arasında satışlarda yüzde 66’lık bir büyüme gerçekleştirdiklerini söyledi. Özdil bu dönemde ileri işlenmiş inovatif ürünlerin satışlarındaki artış oranının ise yüzde 360’ı bulduğunu vurguladı.

Yılda 200 Bin Ton Beyaz Et Üretimi

Abalıoğlu Grubu Gıda İş Ünitesi Genel Müdürü Mustafa Özdil, Lezita’nın üretim süreci ve ürün portföyü hakkında bilgiler verdi. 3 bin farklı ürün çeşitliliğine sahip olduklarını belirten Özdil sözlerine şöyle devam etti: “Son teknolojilerle kurduğumuz akıllı fabrikamızda AB kriterlerine uyumlu, ulusal ve uluslararası standartlarda üretim yapıyoruz. Yılda 200 bin ton beyaz et üretimi gerçekleştiriyoruz. 4.5 milyon TL’lik yatırımla kesimhane kapasitemizi artırdık. Şubat 2018 itibariyle kesimhane kapasitemiz saatte 24 binden 27 bine yükseldi.”

“2018 Yılında 10-12 Milyon TL Yatırım Yapacağız

Üretim kapasitesini artırmak için yatırımlara hız verdiklerini belirten Mustafa Özdil, döner ve kaplamalı ürünler için şimdiye kadar toplamda 22 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını söyledi. 2018’de tüm segmentlerde toplam yatırım tutarının 10-12 milyon TL’yi bulacağını dile getirdi. Özdil, Lezita’nın 2017 yılında gerçekleşen performansını ise şöyle değerlendirdi:

“2017’de Büyümeye Devam Ettik”

“2017’de inovatif ürünlerin itici gücüyle ileri işlenmiş ürün grubunda yüzde 26 büyüdük. Bu yıl ciromuzun yüzde 22’sini ileri işlenmiş ürünlerden, yüzde 78’ini taze ve donuk piliç etinden elde ettik. İnovatif ürünlerin cirodaki payının 2018’de yüzde 25’e çıkmasını bekliyoruz. Piliç etinde pazarda ilk 5, ileri işlenmiş inovatif ürünlerde ilk 2 firmadan biriyiz. Pazarda yüzde 8 paya sahibiz. İnovatif ürünler pazarının lideri olmayı hedefliyoruz. İhracat pazarında da iddialı bir konumdayız. Satışların yüzde 10’unu yurt dışına yapıyoruz. Körfez ülkelerinde güçlüyüz. Irak, Katar, Kuveyt, Amman, Birleşik Arap Emirlikleri, Gana, Fas, Libya, Kosova, Maldivler, Haiti gibi 25 civarında ülkeye ihracat yapıyoruz.” Mustafa Özdil, 2017 yılında toplam satışta iç piyasada yüzde 10’luk bir büyüme gerçekleştiğini söyledi. 2018’de büyümenin inovatif beyaz et pazarında olacağını sözlerine ekledi.

Hayat Kurtaran Gurme Lezzetler

Mustafa Özdil Gurme Lezzetler ürün grubuyla ilgili şunları söyledi: “Yaptığımız araştırmada tüketicilerin gönlünü kazandığımızı ve markamız için ‘Lezita hayatımızı kurtarıyor’ dediklerini öğrendik. Biz de bu güzel değerlendirmeyi Gurme Lezzetler’in sloganı yaparak, bu ürün grubu için ‘Hayat kurtaran lezzetler’ dedik. Günümüzün yoğun hayat şartlarında insanlar mutfakta pratiklik arıyorlar. Özellikle çalışan kadınlar ve anneler için ‘Bugün ne pişireceğim’ sorununa hızlı yanıt bulmak çok önemli. Biz de bu ihtiyacı iyi anlayarak, geleneksel tatları pratik hazırlama yöntemleriyle buluşturduğumuz Lezita Gurme Lezzetler ürünlerini çıkardık.”

Gurme Lezzetler’in birkaç dakika ısıtılarak kolaylıkla hazırlanabildiğini ifade eden Özdil sözlerine şöyle devam etti: “Piliç Tandırı odun ateşinde özel tekniklerle hazırlandık. Yavaş pişirme yöntemiyle, pilicin yağının ve suyunun içinde kalmasını sağladık. Pişirmede gerçek meşe odunu kullandık, böylece tütsü lezzeti kemiğe kadar geçebildi. Soğan ve biber ile hazırladığımız Piliç Ciğer Kavurma hem yemek hem meze olarak kullanılabilecek bir ürün. Piliç Kasap Sucuk, kasap sucuğuna has yapısal özellikleri taşıyor. Çok kısa sürede ziyafet tadında yemekler hazırlamak isteyenler ise özel sosuyla sunduğumuz Piliç Döner’den vazgeçemeyecekler.”

Bilgi Notu: Dünyada ve Türkiye’de Beyaz Et Tüketimi

* Beyaz et sektöründe 2012 yılında 83 milyon ton olan dünya üretimi 2016 yılında yüzde 7,5 büyüyerek 90 milyon tona ulaştı.

* 2012 yılında 1.7 milyon ton olan Türkiye üretimi 2016 yılında yüzde 22 büyüyerek 2.1 milyon tona ulaştı.

* 80 milyon nüfusa sahip Türkiye’de kişi başı beyaz et tüketimi 22,5 kg

* Et tüketimi ABD’de 95 kg, Brezilya’da 75 kg, Avrupa’da 68 kg, Türkiye’de 38 kg. Türkiye’deki 38 kg olan et tüketiminin 23 kg’ı piliç eti.