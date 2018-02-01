Koleksiyon’un kurucusu Mimar Faruk Malhan, CNR İMOB 2018 Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı kapsamında Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen gala gecesinde, “Yaşayan Çınarlar Ödülü”ne layık görüldü.

Aynı gecede Türkiye’de tasarım kültürünün yerleşmesinde önemli bir yeri bulunan Koleksiyon ise “Arge /Tasarım Merkezi Açan” ve “Turquality/Marka Destek Programına Katılan Firmalar” kategorilerinde iki ödülün sahibi oldu.

CNR İMOB 2018 Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı kapsamında Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen gala gecesinde sektörün gelişimine katkı sağlayan isimler ödüllendirildi.

Düzenlenen organizasyonda Mimar Faruk Malhan “Yaşayan Çınarlar Ödülü”ne layık görülürken, Malhan’ın kurucusu olduğu Koleksiyon ise “Arge /Tasarım Merkezi Açan” ve “Turquality/Marka Destek Programına Katılan Firmalar” kategorilerinde iki ödüllün sahibi oldu. Ödülleri Koleksiyon adına Koleksiyon İnsan Kaynakları Müdürü Metin Uysal aldı.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç’in ev sahipliğindeki geceye, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Agdaviç’in yanı sıra MOSFED üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.