Avrasya Tüneli Zammı Tepkilere Neden Oldu
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Avrasya Tüneli Zammı Tepkilere Neden Oldu


Avrasya Tüneli Zammı Tepkilere Neden Oldu
Avrasya Tüneli Zammı Tepkilere Neden Oldu Elif İşçi - Tarih: 2018-02-01 Saat: 14:00:20
Anasayfa Eko Gündem Avrasya Tüneli Zammı Tepkilere Neden Oldu

Bir yıldır kullanıma sunulan Avrasya Tüneli ücretlerinin artırılmasına karar verildi. Zamlı fiyatların açıklanmasının ardından durum çeşitli tepkilere sebep oluyor.

Türkiye’nin ekonomi gerçeğinin zenginlerin hayat standardı üzerine kurulu olduğunun ve tüm toplumsal hizmet ve dizaynların onları daha da rahatlatabilme adına yapıldığının en somut örneğidir Avrasya Tünelidir.

Avrasya Tüneli, hizmet olarak yapılması gereken bir tünel olmakla birlikte yapılış şekli ve akabinde ki işletme sisteminin sakat olduğunu defaten söylemiştik. İşte şimdi son durum ile bu bir kez daha açığa çıktı.

Şunu da belirtelim ki bu tünelde maalesef devletimiz söz sahibi değildir zira bu tüneli yapan firmaya işletme yetkisini 24 yıl 5 aylığına devretmiştir. Bununla da yetinmeyen İktidar her yıl 25.6 milyon araç geçişini taahhüt etmiştir. Bu aracın altında geçiş olması halinde bu firmanın zararını devletin karşılayacağını vaat etmiştir ve sözleşme ile garanti vermiştir.

2017 yılında ise araç geçişi iktidarca vaat edilen aracın 10 milyon altında kalmıştır. Yani 15 milyon civarı araç geçmiştir. Bu durum neticesinde devletimiz söz konusu firmaya 123 milyon TL ödemekle yükümlü hale gelmiştir.

Tabi böyle bir durum olunca, bunun acısını vatandaştan çıkarma yolu seçildi ve devasa bir zamla otomobillerde 16,60 lira olan geçiş ücretini 21 liraya minibüsler için ise 24,90 liradan 31,50 liraya çıkardı.

Bu demektir ki çalışan bir Türk vatandaşı günlük bu tüneli kullanmak isterse bir otomobil için bunun günlük maliyeti 42 lira, ayda 22 iş gününden maliyeti 924 lira ve ülkemizde benzinin litre fiyatından mazot maliyeti ile birlikte yaklaşık 1500 Türk Lirası gibi bir ödeme yapmak zorunda kalacaktır.

Asgari ücretin 1600 lira olduğu ülkemizde çalışan kesimlerin bu tüneli ne kadar ve nasıl kullanabileceğini sormak istiyoruz? Tünel varlıklı kesime ve bu tünelin işletmesini devrettiğiniz firmaya hizmet dışında ne işe yaramıştır! Ayrıca bu zamdan sonra geçişlerde azalma olacağıda aşikardır. Geçişlerde zamdan önce vaat edilen geçiş sayısından 10 milyon eksik geçiş varken bu zamdan sonra sayının artacağı ve doğrusal olarak devletimizin zararınında artacağı aşikardır.

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