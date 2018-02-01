4x4 araç ürün portföyünde zırhlı muharebe aracı, zırhlı personel taşıyıcı ve özel amaçlı platformların özgün sistem tasarımlarını ve üretimlerini yapan şirket, 2017 senesinde zırhlı araçlara gösterilen ilgi sebebiyle üretim, teslimat ve yeni sipariş alımında çok iyi bir sezon geçirdi. Askeri birliklerin ya da güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal alanlar dahil, çoğu bölge ve arazi koşullarında harekat ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen Ejder Yalçın, 2014 senesinde hizmet sunmaya başladı. Ürünün sahada denenmesinin ardından alınan geri dönüşlerle yenilenen ve daha da geliştirilen Ejder Yalçın II'nin teslimatları 2016 senesinde yapıldı. Aynı sene içinde aracın ileri sürümü Ejder Yalçın III modeli geliştirildi.

Ejder Yalçın modelini geliştirmeye devam eden Nurol Makina, ihracat gerçekleştirmeye de hız kesmeden devam ediyor. Bu yoğun çalışmaların meyvelerini toplamaya başlayan şirket, ürünün ilk satışını geçen sene Tunus'a gerçekleştirdi. Yurt içindeki siparişlerin üretimini gerçekleştiren şirket, bir yandan da yurt dışına ihracat gerçekleştirmek için yeni pazarlar arıyor. Çoğu ülkede tanıtımı yapılan ve testlere tabi tutulan Nurol Makine'nın ürettiği modeller, geçen sene Romanya, Slovakya ve Özbekistan'ın da aralarında olduğu 7 ülkede testlere katılarak performansını kanıtladı. Şirket İhracattaki Payını Dörde Katladı!