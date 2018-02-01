Türkiye’nin ilk global ölçekli Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı Gaming İstanbul’un üçüncüsü, Harbiye İstanbul Kongre Merkezi’nde bugün başladı. 4 Şubat Pazar saat 18:00’e kadar sürecek olan fuar açılmadan önce, oyunseverler kapıda kuyruk oldular

Milyonlarca oyuncuya sahip Far Cry 5’i piyasaya çıkmadan bir ay önce Gaming İstanbul’daki Ubisoft standında oynayan ziyaretçiler, on binlerce TL ödüllü oyun turnuvaları ve cosplay yarışmasına büyük ilgi gösterdi

Yüzde 28 kadın katılım oranıyla çarpıcı bir istatistiğe imza atan Gaming İstanbul,

ilk yılında 46 bin, ikinci yılında 82 bini aşan ziyaret sayısı ile yabancı basın tarafından “Dünyanın en büyük 5 oyun fuarından biri” olarak gösteriliyor

Oyunseverlerin merakla beklediği Gaming İstanbul Fuarı, bu sabah saat 10:00’da Harbiye İstanbul Kongre Merkezi’nde üçüncü kez kapılarını açtı. 4 Şubat Pazar günü saat 18:00’e kadar sürecek olan fuar, dünya devi oyun şirketlerinin stantları, ödüllü oyun ve cosplay turnuvaları, çocuk parkı, alışveriş ve retro oyun alanının yanı sıra, oyun dünyasında kariyer yapmak isteyen ve hâlihazırda sektörde çalışan profesyonellere yönelik etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

İlk yılında 46 bin, ikinci yılında 83 bin ziyaret sayısını aşan fuar, bu yıl 4 bin 400 metrekare büyüyerek 14 bin 400 metrekarelik bir alana yayıldı. Açılış saatinden önce giriş için kapıda kuyruklar oluşturan gençler, içeride cosplayer’ları ve yeni oyunlara ilgi gösterdi.

On Binlerce Lira Ödüllü Turnuvalar Düzenleniyor

Nvidia’nın Blizzard ve HP ile ortak düzenlediği 30 bin TL ödüllü Overwatch turnuvasının yanı sıra, çeşitli donanım, oyun ve oyun içi eşya ödüllü Black Desert Online ile Rainbow Six Siege turnuvaları da fuara ilgiyi artırdı. Oyun karakterlerinin kılığına giren cosplayer’lar ise toplam 10 bin TL ödüllü cosplay yarışmasını beklerken, fuar koridorlarında renkli bir görüntü oluşturdu.

Kadın Katılım Oranında Rekor



Türkiye’deki kadın mobil oyuncu sayısının erkeklerden yüksek olduğunu hatırlatan Gaming İstanbul Direktörü Cevher Eryürek, “Sanılanın aksine oyunlar, ülkemizde her kesim tarafından tutuluyor. 30 milyondan fazla oyuncunun olduğu, 13 milyon kişinin oyunlarda para harcadığı bir ülkeyiz. Gaming İstanbul olarak daha önceki yıllarda yüzde 28’lik kadın katılımcı oranıyla dünyadaki benzer fuarlar arasından ayrıldık, hatta bu dünyanın hiçbir oyun fuarında olmayan bir istatistik. Gaming İstanbul, çocuk ve retro oyun alanlarıyla her yaştan katılımcıya hitap ediyor. Gençleri, anne babaları, çocukları, aileleri, kısaca herkesi oyuna davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Türk Oyun Pazarı Yüzde 15 Büyüyecek

Eğlence pazarları içerisinde Hollywood ve film sektörünü büyüklük açısından geride bırakarak tüm dünyanın dikkatini üzerine toplayan oyunlar, büyüyüşünü sürdürüyor. Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da en hareketli oyun pazarlarından birisine sahip olan Türkiye de genç nüfusuyla çok sayıda oyuncuya ev sahipliği yapmasının yanı sıra yerli oyun şirketlerinin artışıyla da büyümeyi sürdürüyor.

Eryürek, 2017’de Türkiye’deki oyun pazarını da şu şekilde değerlendirdi: “Türkiye’deki oyun pazarının büyüklüğü 2017’de 750 milyon doları aştı. 2018 tahminleri ise yüzde 15 büyüme öngörüyor. 880 milyon doları hedefleyen bu pazarda 30 milyondan fazla oyuncu var. Bir sabah uyandık ve 30 milyon oyuncumuz olmadı, Türkiye’de oyuna yönelik ciddi bir ilgi var. Üstelik bu ilgi sadece oyun başında geçen zamanla kısıtlı değil, bir yandan oyun da üretiyoruz.”

Girişimcilere Ücretsiz Stant Desteği

Yatırım almamış, belli bir büyüklüğün altındaki bağımsız oyun şirketlerine özel bir destek veren Gaming İstanbul, net geliri 50 bin TL’nin altında olan 32 oyun yapımcısına, kendilerine ait orijinal içerikleri tanıtabilmek için fuarda ücretsiz stant başta olmak üzere, çeşitli destekler de verildi.

Yeni Kariyer Hedefi: Oyun Yapımcılığı

Her yıl düzenlenen geliştirici konferansı ile oyun dünyasının profesyonellerini bir araya getiren Gaming İstanbul, deneyimlerin ve güncel metotların paylaşımına ev sahipliği yapıyor. Oyun dünyası birçok farklı disiplinden insanı bir araya getiriyor. Bir oyun şirketinde çalışanlara bakıldığında karakter tasarımcısı, grafiker, müzisyen gibi yaratıcı alanlarda çalışanlar öne çıksa da, programcılar, arayüz uzmanları, hatta pazarlama, halkla ilişkiler, İK gibi klasik iş kollarına da ihtiyaç duyuluyor.

Fuardaki “Pitch & Match” etkinliği, profesyonelleri birbiriyle tanıştırarak iş ağlarını genişletmelerini sağlarken, bağımsız oyun şirketlerinin yatırımcı arayışları da Gaming İstanbul’da sonlanıyor.

Fuardaki iş dünyasına yönelik (B2B) etkinliklerin son gününde, Türk oyun basınının bir araya gelerek oluşturduğu GoodGamers yer alacak. 4 Şubat 2018 Pazar günü GoodGamers Sunday başlığı altında yapılacak konferanslar, tamamen Türkçe olarak gerçekleştirilecek.



Devler Gaming İstanbul’da Buluştu



Fuara katılımı kesinleşen firmalar arasında Ubisoft, Pearl Abyss, Türk Telekom, Garanti Bankası, Media Markt, ByNoGame, Param, Nvidia, Xbox, Playstation, Epin, Monster Energy, Redbull, Vestel, Papara, Game Satış, Adore Mobilya, Seti Medya, Ewaapro, Xdrive, Oyungezer, Proud Dinasours, GearBest, Beluga Global, Codemodeon, Binary Games, Zocco’s, QP bilişim, OverGame, Zeren’s Universe, Appodeal, Admost, TCA, Portable Marketing ve Rising Tech yer alıyor.